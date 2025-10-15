Ξεκίνησαν οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους - Το χρονοδιάγραμμα των επόμενων δέκα ημερών

Ήδη την περασμένη εβδομάδα δόθηκαν στους δικαιούχους καταβολές ύψους 1,5 εκατομμυρίου στους παραγωγούς της πατάτας Νάξου και της μαστίχας Χίου.

Από το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Οκτωβρίου καταβάλλονται στους δικαιούχους οι πληρωμές σχετικά με βιολογική γεωργία και μελισσοκομία και μέχρι την Παρασκευή θα έχουν ολοκληρωθεί, είπε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Χρήστος Κέλλας, μιλώντας στην ΕΡΤ παρουσιάζοντας το πλήρες χρονοδιάγραμμα των καταβολών σε αγρότες και κτηνοτρόφους.

«Ξεκινάμε με την πληρωμή βιολογικής γεωργίας και βιολογικής μελισσοκομίας του προηγούμενου προγράμματος 2022 - 2024. Στη συνέχεια θα πληρωθούν τα υπόλοιπα του 2024 συμπεριλαμβανομένων της αναδιανεμητικής του προγράμματος ΓΙΑΝΓΚ και του προγράμματος Οίνου και Μελισσοκομίας. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε τελειώσει», είπε χαρακτηριστικά.

Στο τέλος της επόμενης εβδομάδας ακολουθούν:

καταβολή 12 εκατομμυρίων για ακαλλιέργητα χωράφια λόγω φερτών υλικών

ενίσχυση για ζωοτροφές ύψους μέχρι 63 εκατομμύρια ευρώ (στις 20 Οκτωβρίου κλείνει το ΟΣΔΕ)

Το επόμενο δεκαήμερο:

Αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που έχουν χάσει τα ζώα τους από ευλογιά και πανώλη.

Μέσα στο Νοέμβριο αναμένεται:

Η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης του 70% για την τρέχουσα χρονιά με ποσό 600 εκατομμυρίων ευρώ

Η επιστροφή από την ΑΑΔΕ του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο και η πληρωμή από τον ΕΛΓΑ των ζημιών που έγιναν το 2025 λόγω παγωνιάς

Μέσα στο Νοέμβριο θα λάβουν χρήματα και οι δικαιούχοι για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου από τις καταστροφές του Ντάνιελ, ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είπε ο κ. Κέλλας.

Ήδη την περασμένη εβδομάδα δόθηκαν στους δικαιούχους καταβολές ύψους 1,5 εκατομμυρίου στους παραγωγούς της πατάτας Νάξου και της μαστίχας Χίου.

Απομένουν οι πληρωμές του 2023, σύμφωνα με τον Χρήστο Κέλλα, ο οποίος τόνισε ότι οι αποζημιώσεις είναι υπερδιπλάσιες σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Στα καθαρόαιμα θηλυκά φτάνει μέχρι 250 € και στα αρσενικά μέχρι 500 €.

Από την Τρίτη βρίσκεται στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ η OLAF, η ευρωπαϊκή υπηρεσία για την καταπολέμηση της απάτης, που παραμένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι προσπάθειες του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ υλοποιούνται, είπε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, συμπληρώνοντας: Ο έλεγχος από το Εσωτερικών Υποθέσεων και την Οικονομική Αστυνομία συνεχίζεται κανονικά στα επόμενα 50.000 ΑΦΜ. Όμως, ο μεγάλος αριθμός είναι οι τίμιοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι δυστυχώς καθυστερούν να λάβουν τα χρήματά τους λόγω αυτών των περιπτώσεων.

Στη Βουλή ψηφίζεται η διάταξη για αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων, οι οποίοι χάσανε τα κοπάδια τους, καθώς επίσης και αναστολή πληρωμής των δημοτικών τελών και οφειλών προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, υπενθύμισε ο κ. Κέλλας.

«Επί θύραις» είναι και η ρύθμιση για την επαναφορά των 120 δόσεων για αγρότες που βρέθηκαν εκτός προγράμματος στην ΔΕΗ λόγω οφειλών.