Τρ. Πειραιώς: Επιφυλακτική για τις ευρωπαϊκές μετοχές, neutral για ΗΠΑ – Τι λέει για την τεχνητή νοημοσύνη

«Οι αγορές στην τρέχουσα συγκυρία έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι μια σειρά αρνητικών μακροοικονομικών εξελίξεων θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις μετοχικές αγορές».

Καθώς βαδίζουμε προς το τέλος του έτους, το βασικό χαρακτηριστικό της οικονομίας των ΗΠΑ, της ΕΕ αλλά και της Κίνας «είναι αυτό μιας φαινομενικής και πιθανότατα πρόσκαιρης σταθεροποίησης, η οποία φαντάζει αναντίστοιχη με τη σωρεία των γεωπολιτικών αναταράξεων και του γεωστρατηγικού ανταγωνισμού που καταγράφονται σε καθημερινή πλέον συχνότητα» αναφέρει σε ανάλυσή της η Τρ. Πειραιώς για την επενδυτική στρατηγική του δ’ τριμήνου.

Όπως επισημαίνει ο Επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης και Επενδυτικής Στρατηγικής της Τρ. Πειραιώς, κ. Ηλίας Λεκκός, «αντίθετα με την κοινή λογική και εν μέσω προκλήσεων, αβεβαιοτήτων, δασμών και εμπορικών ανταγωνισμών, οι αγορές εκπλήσσουν καταγράφοντας θετικές επιδόσεις (και αποδόσεις). Αυτό μπορεί να αιτιολογηθεί βάσει του γεγονότος ότι οι αγορές στην τρέχουσα συγκυρία έχουν υιοθετήσει την άποψη ότι μια σειρά αρνητικών μακροοικονομικών εξελίξεων θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις μετοχικές αγορές».

ΗΠΑ και τεχνητή νοημοσύνη

Όπως αναφέρει στην ανάλυσή της η Τρ. Πειραιώς, η έντονη μεταβλητότητα και η άνοδος που ακολούθησε την “liberation day” στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτόνωσε ένα μεγάλο μέρος των ανησυχιών γύρω από την πορεία των μετοχικών αγορών.

«Μέχρι τώρα δεν έχουν παρατηρηθεί αρνητικές επιπτώσεις ούτε στον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ούτε και στην ανάπτυξη στον υπόλοιπο κόσμο. Η πραγματικότητα παραμένει ότι η άνοδος των δασμών είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση του κόστους παραγωγής, σε πληθωρισμό και σε μείωση τελικά της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών» αλλά, όπως εξηγεί η Τρ. Πειραιώς, «σε αυτή τη φάση η αγορά επικεντρώνεται σε δυο παράγοντες: α) στη δυναμική των εξελίξεων που έχουν να κάνουν με την τεχνητή νοημοσύνη οι οποίες έχουν οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη αύξηση των επενδύσεων και β) στην αλλαγή στάσης της Fed και στις προοπτικές ενός κύκλου μειώσεων των επιτοκίων».

«Δεν αναγνωρίζει η αγορά ως κίνδυνο τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης Τραμπ στην νομισματική πολιτική και προεξοφλεί ένα θετικό σενάριο, όπου ύστερα από μια περίοδο στασιμότητας λόγω των δασμών, ο πληθωρισμός θα συνεχίσει να πέφτει και η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ θα παραμείνει σε μια σταδιακή/οριακή αποκλιμάκωση» αναφέρει μεταξύ άλλων η Τρ. Πειραιώς.

Σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, η Τρ. Πειραιώς διατηρεί «σημαντικές αμφιβολίες» για τη μακροχρόνια θετική επίδρασή της στην αμερικανική παραγωγικότητα και κερδοφορία των επιχειρήσεων και θεωρεί ότι «οι αποτιμήσεις είναι υπερβολικές και έχουν ήδη προεξοφλήσει ένα πολύ θετικό σενάριο».

«Οι επενδυτές εστιάζουν την προσοχή τους σε ενδείξεις παραγωγής αύλου κεφαλαίου (non-tangible capital) που συνδέονται με την τεχνολογία όπως είναι οι δαπάνες για την έρευνα και την ανάπτυξη (R&D) αγνοώντας άλλους παραδοσιακούς δείκτες (επιτόκια, ρευστότητα κλπ) οι οποίοι παραμένουν ανησυχητικοί. Ενδεικτικό της υπερβολής είναι ότι η συνολική κεφαλαιοποίηση του αμερικανικού χρηματιστηρίου ως ποσοστό του ΑΕΠ υπερβαίνει πλέον το 200%» αναφέρει η Τρ. Πειραιώς.

Οι αναλυτές της τράπεζας επισημαίνουν ότι ο S&P 500 για το 2025 διαπραγματεύεται σε επίπεδα υψηλότερα του μακροχρόνιου μέσου όρου με P/E 26x ενώ το 2026 ο ίδιος δείκτης εκτιμάται στα 22x με τις εκτιμήσεις για κερδοφορία στο +17%. Οι ίδιοι δείκτες αποτίμησης για την τεχνολογία εκτιμώνται στο 27x για τον Nasdaq με εκτιμώμενη αύξηση κερδοφορίας στο 23% .

Τονίζουν, ωστόσο, ότι ο μεγάλος και αυξανόμενος όγκος των επενδύσεων σε τεχνητή νοημοσύνη και η ενσωμάτωσή της στην παραγωγική διαδικασία «είναι πολύ πιθανόν στο επόμενο διάστημα να προκαλέσει μια άνοδο της παραγωγικότητας η οποία σε αυτή τη φάση βρίσκεται στο 1,5% χαμηλότερα ακόμα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο του 2%, η οποία παράλληλα με τις ανακοινώσεις για επαναγορές μετοχών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου από τις ίδιες τις εταιρίες (buyback) και την φιλική Fed να συντηρήσει την ανοδική τάση των μετοχικών αγορών».

«Το οικονομικό περιβάλλον όσο αφορά την τεχνολογία αλλά και η συμπεριφορά της αγοράς πλέον μοιάζει περισσότερο με τη περίοδο μετά την Ρωσική κρίση του 1998 παρά με την κορυφή της φούσκας του 1999-2000» αναφέρει χαρακτηριστικά η Τρ. Πειραιώς.

Στο πλαίσιο αυτό, αναβαθμίζει σε neutral τη θέση τις για τις αμερικανικές μετοχές, επισημαίνοντας ότι «στο βαθμό που διατηρηθεί η ανοδική τάση των μετοχών, είναι πολύ πιθανό αυτό να συμβεί με άνοδο της μεταβλητότητας αντί με την συνηθισμένη πτώση. Οι διαταράξεις αυτές θα προκαλούν πιέσεις μεγαλύτερες ενός συνηθισμένου bull-market. Οι ολοένα αυξανόμενες επενδύσεις σε έναν τομέα με μη δοκιμασμένες αποδόσεις παράλληλα με την επιδείνωση των ταμειακών διαθέσιμων των εταιρειών, σε ένα περιβάλλον υψηλής κεφαλαιακής συγκέντρωσης και αποτιμήσεων όπως και υπερβολικής ευφορίας, θα συνηγορούσαν σε ένα τέτοιο φαινόμενο, το οποίο χαρακτήρισε και την περίοδο 1996-2000».

Ευρωζώνη

Στην Ευρωζώνη, η εκτίμηση για την κερδοφορία των εταιριών εξαρτάται από την πορεία των μακροοικονομικών στοιχείων της, ενώ οι δασμοί, η ισχυροποίηση του ευρώ, η δημοσιονομική μεταρρύθμιση της Γερμανίας και το πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων των επιχειρήσεων θα επηρεάσουν τα κέρδη, σχολιάζει η Τρ. Πειραιώς.

Οι εκτιμήσεις για την κερδοφορία των εταιρειών του Euro Stoxx (EPS) είναι θετικές, αλλά σε σχέση με τις υπόλοιπες αγορές, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα (5%-6%) για το 2025, εξηγούν οι αναλυτές της τράπεζας. Προσθέτοντας ότι «η ανάκαμψη των μακροοικονομικών στοιχείων γίνεται με αργούς ρυθμούς ενώ η επίπτωση των δασμών και η συνεχιζόμενη ενίσχυση του ευρώ αναμένεται να πλήξουν τα κέρδη των εταιριών».

Η Τρ. Πειραιώς εκτιμά ότι η δημοσιονομική χαλάρωση και το πακέτο των φορολογικών ελαφρύνσεων για τις επιχειρήσεις στη Γερμανία θα έχει θετική επίπτωση στην κερδοφορία των εταιριών η οποία θα εμφανιστεί από το 2026 και μετά. Από την άλλη πλευρά, όπως επισημαίνει, «το ισχυρό ευρώ αναμένεται να πλήξει την κερδοφορία των ευρωπαϊκών μετοχών. Η αβεβαιότητα για την οικονομία παραμένει, ωστόσο η δημοσιονομική χαλάρωση και οι σχετικά χαμηλές αποτιμήσεις εμποδίζουν την πτώση των τιμών της αγοράς».

Έτσι, οι αναλυτές της Τρ. Πειραιώς διατηρούν ήπια αρνητική άποψη για την Ευρωζώνη και, καθώς η αβεβαιότητα για τη δυναμική της ανάπτυξης παραμένει, προτιμούν ένα μείγμα αμυντικών και κυκλικών κλάδων «με αποτιμήσεις οι οποίες να μπορούν να αντέξουν μια σχετικά περιορισμένη αρνητική έκπληξη», στους κλάδους των Υπηρεσιών Επικοινωνίας, των Τραπεζών, της Κοινής Ωφελείας και των Ακινήτων.