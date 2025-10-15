Μητσοτάκης: Στα μέσα του 2026 θα ολοκληρωθεί η μεγαλύτερη ανάταξη του ΕΣΥ από την ίδρυση του

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ακόμα και οι πιο κακόπιστοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι γίνονται βήματα προόδου.

Για την μεγαλύτερη ανάταξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυση του, έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο «Αττικόν» για τα εγκαίνια του νέου Ογκολογικού Κέντρου που ολοκληρώθηκε με την δωρεά της οικογένειας Μαρτίνου και φέρει το όνομα «Αθηνά Μαρτίνου».

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τον ευεργέτη Αθανάσιο Μαρτίνο, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και τη διοίκηση του Νοσοκομείου και της 2ης ΥΠΕ, ξεναγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), που πρόκειται να λειτουργήσουν εντός των προσεχών εβδομάδων, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του πιο σύγχρονου ΤΕΠ στην Ελλάδα, το οποίο θα διαθέτει το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας που εξυπηρετεί ολόκληρη την Δυτική Αττική.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ακόμα και οι πιο κακόπιστοι θα πρέπει να αναγνωρίζουν ότι γίνονται βήματα προόδου, όχι μόνο μέσα από ιδιωτικές δωρεές αλλά και με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, με τους οποίους έχουν ανακαινιστεί ήδη χώροι εντός 90 νοσοκομείων και 160 κέντρα υγείας στην επικράτεια από τις φθορές, που τους έχει προκαλέσει ο χρόνος.

Στο νοσοκομείο Αττικόν, όπως επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί κατά 60%, το προσωπικό έχει αυξηθεί επίσης -όχι όσο θα θέλαμε, παραδέχτηκε ο Κ. Μητσοτάκης-και η αξιολόγηση σε όλα τα νοσοκομεία γίνεται πλέον μέσα από τους ίδιους τους ασθενείς - χρήστες του ΕΣΥ, μέσα από το καινούργιο εργαλείο της ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Ο Κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε ότι από τα 90 εκατομμύρια ευρώ, που ήταν ο προϋπολογισμός για το «Αττικόν» το 2019, ο σημερινός προϋπολογισμός του νοσοκομείου έχει αυξηθεί στα 150 εκατομμύρια ευρώ κι έχει επίσης αυξηθεί το έργο του νοσοκομείου, οι χημειοθεραπείες, τα χειρουργεία, αλλά και οι εργαζόμενοι. Όπως ο ίδιος είχε δεσμευτεί το 2023, που ο ελληνικός λαός του εμπιστεύτηκε την 2η διακυβέρνηση της χώρας, ο ένας από τους τρεις βασικούς στόχους της κυβέρνησης ήταν η δημιουργία ενός νέου Συστήματος Υγείας. Πρόκειται για ένα στόχο που υλοποιείται μέχρι τα μέσα του 2026 όπου και ολοκληρώνεται η απορρόφηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό στο νοσοκομείο Αττικόν για τα εγκαίνια του Ογκολογικού Κέντρου «Αθηνά Μαρτίνου», ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έδωσε με αριθμούς την πρόοδο που συντελείται στο ΕΣΥ και συγκεκριμένα στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του, που εξυπηρετεί ολόκληρη την Δυτική Αττική. Ο Άδωνις Γεωργιάδης υπογράμμισε ότι το προσωπικό στο Αττικόν αυξήθηκε κατά 17,37%, οι διενεργούμενες χημειοθεραπείες κατά 41,31%, οι ακτινοθεραπείες κατά 55,12%, τα χειρουργεία κατά 44,71 % και από τα 95 εκατομμύρια ευρώ που έδινε το ελληνικό Δημόσιο στο Αττικόν, το 2019, σήμερα δίνει 154 εκατομμύρια ευρώ.

Στη διάρκεια της επίσκεψης του Πρωθυπουργού και της ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στο Αττικόν, δημιουργήθηκαν στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου μικρής έκτασης επεισόδια από συνδικαλιστές που διαμαρτύρονταν για τις ελλείψεις στο προσωπικό και την εργασιακή εξουθένωση και θέλησαν να συναντηθούν με τον Πρωθυπουργό, κάτι που δεν επιτεύχθηκε. Προκλήθηκε ένταση, αλλά γρήγορα τα πνεύματα ηρέμησαν.