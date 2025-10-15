Ειδήσεις | Διεθνή

Ισραήλ: Η τέταρτη σορός που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο

Ισραήλ: Η τέταρτη σορός που παραδόθηκε χθες από τη Χαμάς δεν ανήκει σε όμηρο
IDF / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η τέταρτη σορός, που παραδόθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ από τη Χαμάς, δεν ανήκει σε κάποιον από τους ομήρους της Γάζας.

«Αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Εθνικό Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο», προέκυψε ότι «η τέταρτη σορός, που παραδόθηκε στο Ισραήλ από τη Χαμάς, δεν ανήκει σε κάποιον από τους ομήρους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του στρατού.

Βάσει της συμφωνίας ανταλλαγής, που υπέγραψαν το Ισραήλ και η Χαμάς στο πλαίσιο της εκεχειρίας υπό την αιγίδα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το ισλαμιστικό παλαιστινιακό κίνημα δεσμεύθηκε να επιστρέψει όλους τους ομήρους, νεκρούς ή ζωντανούς, που εξακολουθούν να κρατούνται στη λωρίδα της Γάζας.

Γάζα
Ισραήλ
Χαμάς
Μέση Ανατολή
