Νησί της Μεσογείου προσφέρει ως 15.000 ευρώ σε όσους μετακομίσουν σε αυτό

Ένα από τα πιο όμορφα νησιά της Μεσογείου, με κρυστάλλινες παραλίες, γραφικούς οικισμούς και αρχαία μνημεία, επιχειρεί να ξαναζωντανέψει τα χωριά του που αδειάζουν.

Οι τοπικές αρχές αναζητούν νέους κατοίκους προσφέροντας έως 15.000 ευρώ σε όσους αποφασίσουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί.

Το σχέδιο δεν είναι απλώς μια πρωτοβουλία οικονομικής ενίσχυσης, αλλά μια προσπάθεια να ξαναπάρει ζωή η ενδοχώρα του νησιού. Μάλιστα, έχουν πραγματοποιηθεί ανά τα χρόνια και άλλα αντίστοιχα προγράμματα σε αρκετές χώρες της Ευρώπης.