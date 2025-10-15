Ουγγαρία: Επίθεση στην ενεργειακή πολιτική της ΕΕ - «Η Ρωσία δεν μας έχει απογοητεύσει»

Η Ουγγαρία θα πληγεί αν αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια, εκτίμησε σήμερα ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο από τη Μόσχα όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, ενώ επανέλαβε ότι η χώρα του δεν θα δεχθεί να της ασκηθεί εξωτερική πίεση σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της για την ενεργειακή της πολιτική.

Ο Σιγιάρτο συμμετέχει στην Εβδομάδα Ρωσικής Ενέργειας την ώρα που οι υπουργοί Άμυνας του ΝΑΤΟ συζητούν στις Βρυξέλλες τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας τις διαφωνίες της Βουδαπέστης με τα περισσότερα άλλα μέλη της Συμμαχίας αναφορικά με τις σχέσεις τους με τη Μόσχα.

Η Ουγγαρία εξακολουθεί να εξαρτάται από τη ρωσική ενέργεια, ακόμη και μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, προκαλώντας τις επικρίσεις πολλών συμμάχων της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Ο Σιγιάρτο επεσήμανε στους δημοσιογράφους από τη Μόσχα ότι για τη Βουδαπέστη το εθνικό συμφέρον είναι η ύψιστη προτεραιότητα σε ό,τι αφορά την ενέργεια.

Η Ρωσία «δεν μας έχει απογοητεύσει ποτέ. Οι παραδόσεις πάντα φτάνουν (…) τα συμβόλαια γίνονται σεβαστά. Και το ερώτημά μου είναι μόνο γιατί θα πρέπει να διακόψουμε αυτή τη σχέση», διερωτήθηκε ο Ούγγρος υπουργός.

Η Ουγγαρία αντιτίθεται στα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διακόψει τις εισαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου ως το τέλος του 2027, βαθαίνοντας τη ρήξη της με τις Βρυξέλλες λόγω των σχέσεών της με τη Μόσχα.

Το 2021 η Ουγγαρία υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 15 ετών για την αγορά 4,5 δισεκ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως από τη Ρωσία και πέρυσι αύξησε τις αγορές της από τη ρωσική κρατική εταιρεία Gazprom, εισάγοντας περίπου 7,5 κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream.

Παράλληλα η χώρα εισάγει το περισσότερο αργό πετρέλαιο που καταναλώνει από τη Ρωσία μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, που περνά από τη Λευκορωσία και τη Ουκρανία με προορισμό την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η κροατική εταιρεία JANAF επίσης μεταφέρει αργό πετρέλαιο στα διυλιστήρια της ουγγρικής ενεργειακής εταιρείας MOL.

«Οι Βρυξέλλες θέλουν να διακόψουμε έναν από τους δύο (αγωγούς) για λόγους διαφοροποίησης», σχολίασε ο Σιγιάρτο.

«Πώς μπορείς να θεωρείς ότι είναι πιο ασφαλές να έχεις έναν αγωγό αντί για δύο; Είναι παράλογο», τόνισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει τον Σεπτέμβριο ότι θα ενθαρρύνει την Ουγγαρία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο στο πλαίσιο των προσπαθειών του να πιέσει τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ να διακόψουν τους ενεργειακούς τους δεσμούς με τη Μόσχα.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν εκτίμησε ωστόσο ότι θα ήταν καταστροφικό για την οικονομία της χώρας του να αποκοπεί από τη ρωσική ενέργεια.

