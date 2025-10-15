Η Huawei επεκτείνει την παρουσία της στην Ελλάδα με την Allwan ως Gold Distribution Partner για το eKit

Η Huawei ανακοινώνει την επίσημη συνεργασία της με την Allwan ως Gold Distribution Partner για τη διανομή της σειράς προϊόντων Huawei eKit στην Ελλάδα.

Η επισημοποίηση της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στα γραφεία της Huawei, παρουσία εκπροσώπων και των δύο εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα και ακολούθησε εταιρικό γεύμα.

Με τη συνεργασία αυτή, η Huawei και η Allwan στοχεύουν να ενισχύσουν την παρουσία των λύσεων eKit στην ελληνική αγορά μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), παρέχοντας μία ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων, όπως routers, switches, access points και firewalls, ιδανικών για σενάρια επιχειρήσεων που αναζητούν αξιοπιστία, ευκολία εγκατάστασης και ασφαλή διαχείριση. Μέσω της συνεργασίας η Allwan θα παρέχει άρτια τοπική τεχνική υποστήριξη και συνεχείς εκπαιδεύσεις, ώστε οι συνεργάτες και κατ’ επέκταση οι τελικοί χρήστες να αξιοποιούν στο έπακρο τις δυνατότητες των προϊόντων της Huawei, ενώ θα συνεχίσει να επενδύει σε υψηλής ποιότητας κανάλια εξυπηρέτησης και logistics, για γρήγορη παράδοση σε όλη την Ελλάδα.

Η συνεργασία Allwan – Huawei εντάσσεται στο διεθνές στρατηγικό όραμα 4+10+N, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα από τη Huawei στo Huawei Connect 2025 στην Σαγκάη και στοχεύει στην επιτάχυνση της ψηφιακής ανάπτυξης των ΜμΕ. Το “4” αντιστοιχεί σε τέσσερα βασικά σενάρια επιχειρησιακής λειτουργίας: έξυπνο γραφείο, έξυπνη επιχείρηση, έξυπνη εκπαίδευση και έξυπνη υγεία. Το “10” περιλαμβάνει δέκα ολοκληρωμένες, one-stop λύσεις που συνδυάζουν προϊόντα και υπηρεσίες για συγκεκριμένες ανάγκες, όπως SME Office, Intelligent Hotels, Digital Diagnosis Platforms και Intelligent Classrooms. Το “N” αφορά στις προσαρμόσιμες και ευέλικτες σειρές προϊόντων του eKit.

Η είσοδος της Allwan ως Gold Distribution Partner της σειράς eKit αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της διαθεσιμότητας των προϊόντων- για καλύτερη κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα- στην πρόσβαση των ΜμΕ σε λύσεις αιχμής με ανταγωνιστικές τιμές, στην πλήρη τεχνική υποστήριξη, καθώς και στην ενίσχυση συνεργασιών με τοπικούς εγκαταστάτες και μεταπωλητές.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που καλωσορίζουμε την Allwan ως Gold Distribution Partner για τα προϊόντα Huawei eKit στην Ελλάδα», δήλωσε o Ren Fujun, CEO της Huawei Νοτιοανατολικής Ευρώπης και προσέθεσε πως «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη δέσμευσή μας ώστε να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ΜμΕ με προηγμένες, αξιόπιστες και οικονομικά αποδοτικές λύσεις δικτύωσης, που προάγουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξή τους.»

«Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που η Allwan αναλαμβάνει τον ρόλο του Gold Distribution Partner για τα προϊόντα Huawei eKit στην Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για εμάς και τους συνεργάτες μας που αναζητούν ποιοτικές και αξιόπιστες δικτυακές λύσεις», δήλωσε Μανόλης Ρήγος, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwan.