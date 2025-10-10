Πολιτική | Διεθνή

Συνάντηση Μεντβέντεφ - Κιμ Γιονγκ Ουν: Ευχαριστίες για τη στήριξη στο ουκρανικό

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Μεντβέντεφ - Κιμ Γιονγκ Ουν: Ευχαριστίες για τη στήριξη στο ουκρανικό
Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία και μετέφερε τους προσωπικούς χαιρετισμούς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Ρώσος πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη πρόεδρο Κιμ Γιόνγκ Ουν κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στην Βόρειο Κορέα, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Ο Μεντβέντεφ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη της Βόρειας Κορέας στη στρατιωτική επιχείρηση στης Ρωσίας στην Ουκρανία και μετέφερε τους προσωπικούς χαιρετισμούς του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΕΣΠΑ: Δεύτερη ευκαιρία για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ - Παράταση στην Εξωστρέφεια ΜμΕ

Θέρμανση: Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αντλία ή κλιματιστικό – Τι συμφέρει τελικά

Έρχονται δύο νέα επιδόματα τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

tags:
Ρωσία
Βόρεια Κορέα
Κιμ Γιονγκ Ουν
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider