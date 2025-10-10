Παπαστεργίου: Οι πλατφόρμες να υποχρεωθούν να ακολουθήσουν το age verification

«Χρειαζόμαστε άμεσες ενέργειες, γιατί κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα που περνά, τα παιδιά βυθίζονται όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο», συνέχισε ο Υπουργός.

«Πρέπει να κινηθούμε γρήγορα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να θεσμοθετήσουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση επαλήθευσης της ηλικίας. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος, ώστε οι φορείς της ψηφιακής αγοράς —από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έως τους διαδικτυακούς εμπόρους— να πειστούν να ενσωματώσουν και να διαλειτουργήσουν πλήρως με τη λύση επιβεβαίωσης ηλικίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Χόρσενς της Δανίας. «Χρειαζόμαστε άμεσες ενέργειες, γιατί κάθε μέρα και κάθε εβδομάδα που περνά, τα παιδιά βυθίζονται όλο και περισσότερο στον ψηφιακό κόσμο», συνέχισε ο Υπουργός.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα έως το τέλος Οκτωβρίου θα εντάξει στο Kids Wallet το εργαλείο age verification της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Είμαστε έτοιμοι και θα ενσωματώσουμε στο Kids Wallet την ευρωπαϊκή προσέγγιση επιβεβαίωσης της ηλικίας των χρηστών. Ως μια από τις πρώτες χώρες που ολοκλήρωσαν όλες τις τεχνικές προδιαγραφές, διαθέτουμε πολύτιμη εμπειρία. Είμαστε διαθέσιμοι να βοηθήσουμε και άλλα κράτη μέλη να κινηθούν γρήγορα με την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής λύσης στα ψηφιακά τους οικοσυστήματα», υπογράμμισε.

Επίσης, ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου ανέφερε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε το εργαλείο επιβεβαίωσης της ηλικίας και για την αποτροπή πρόσβασης των ανηλίκων στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού, καθώς και στις διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών. Στην Ελλάδα θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση με το Kids Wallet, σε συνδυασμό με το ψηφιακό πορτοφόλι Gov.gr Wallet».

Επιπλέον, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισε πως: «Η Ελλάδα θα υποστηρίξει τη δημιουργία μιας Ψηφιακής Ηλικίας Ενηλικίωσης της Ε.Ε.. Μπορούμε να συζητήσουμε ακόμα και μια κλιμακωτή προσέγγιση ανά ηλικιακή ομάδα, σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Περιμένουμε φυσικά τα πορίσματα της ομάδας εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί από την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Δεν είναι όλες οι πλατφόρμες και οι διαδικτυακές υπηρεσίες ίδιες, ούτε θα πρέπει να ρυθμίζονται ως τέτοιες.

Διάφορα όρια ηλικίας έχουν προταθεί ως κατάλληλα για την ψηφιακή ενηλικίωση. Θεωρούμε ότι η πιο αποτελεσματική επιλογή είναι να καταστεί υποχρεωτικός ένας μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας σε επίπεδο ΕΕ για τις πλατφόρμες. Σε αυτή την κατεύθυνση θα ήταν πρόσφορη η συνεργασία με τις πλατφόρμες και στο επίπεδο ανάπτυξης του μηχανισμού, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη ενσωμάτωσή του».

Συνεχίζοντας, ο Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο των γονιών και στη σημασία να έχουν οι ίδιοι τα «κατάλληλα εργαλεία στα χέρια τους για να θέσουν όρια στα παιδιά τους». Συγκεκριμένα, είπε: «Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι γονείς στην προστασία των ανηλίκων από τον εθισμό στο διαδίκτυο. Είναι οι βασικοί οδηγοί που βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν υγιείς ψηφιακές συνήθειες και κριτική επίγνωση σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο να αιχμαλωτίζει την προσοχή. Η αποτελεσματική πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, με τους γονείς να ενδυναμώνουν τα παιδιά τους ώστε να πλοηγούνται υπεύθυνα και με ασφάλεια στο ψηφιακό τοπίο».

Σε τοποθέτησή του για την ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης, ο Υπουργός επεσήμανε πως δεν πρόκειται για μια θεωρητική έννοια, αλλά για έναν απτό στόχο που στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια της Ευρώπης. «Η ουσιαστική πρόοδος, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, σημαίνει την ενίσχυση της ικανότητάς μας να αναπτύσσουμε βασικές τεχνολογίες όπως οι ημιαγωγοί, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική τεχνολογία και οι ασφαλείς υποδομές cloud, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτές αντικατοπτρίζουν τις δημοκρατικές μας αξίες και τα συμφέροντά μας.

Για εμάς, ψηφιακή κυριαρχία σημαίνει μείωση των εξαρτήσεων, διασφάλιση του ελέγχου των δεδομένων και γεφύρωση της καινοτομίας με την αγορά. Η Ελλάδα υποστηρίζει ενεργά πρωτοβουλίες όπως τα AI Factories, η ασφαλής συνδεσιμότητα και οι υποδομές ψηφιακής ταυτότητας, οι οποίες δείχνουν πώς η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα στο πεδίο», ανέφερε. Στη συνέχεια σημείωσε: «Η ψηφιακή κυριαρχία της Ευρώπης εξαρτάται από την ικανότητά μας να συνδυάζουμε την ανεξαρτησία με την εξωστρέφεια, την καινοτομία με την εμπιστοσύνη, και τις αξίες με την ανταγωνιστικότητα. Εστιάζοντας τις προσπάθειές μας, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και απλοποιώντας το κανονιστικό πλαίσιο, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη θα παραμείνει παγκόσμιος ψηφιακός ηγέτης. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτήν την κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια».

Στο περιθώριο του Συμβουλίου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπέγραψε τη Διακήρυξη Jutland, μια πρωτοβουλία της Δανικής Προεδρίας της Ε.Ε.. Η Διακήρυξη, που υπέγραψαν εκπρόσωποι 25 κρατών-μελών, τονίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι στο διαδίκτυο, καλεί για αποτελεσματική εφαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, όπως ο Κανονισμός DSA (Digital Services Act). Ως βασική λύση προτάσσεται η υποχρεωτική αυστηρή επαλήθευση ηλικίας για τους χρήστες των social media και προκρίνεται η ανάγκη πανευρωπαϊκής συζήτησης για όριο ψηφιακής ενηλικίωσης. Τέλος, υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος των γονέων και των εκπαιδευτικών για την προστασία των ανηλίκων.