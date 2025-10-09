Γαλλία: Νέος πρωθυπουργός έως την Παρασκευή - Οι «μνηστήρες»

Για να «τετραγωνίσει τον κύκλο», ο Μακρόν χρειάζεται ένα πρόσωπο ευρείας αποδοχής με την πολιτική ικανότητα να διαχειριστεί την ένταση στην Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας.

Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί ο Εμανουέλ Μακρόν καθώς διαθέτει προθεσμία έως την Παρασκευή το βράδυ ώστε να βρει έναν νέο πρωθυπουργό μετά την παραίτηση Λεκορνί, ώστε αποφύγει την ανάγκη να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, που θα είχαν επιδεινώσει το πολιτικό χάος στη Γαλλία. Η επιλογή ενός πρωθυπουργού για να αντικαταστήσει τον Σεμπαστιάν Λεκορνί είναι το επόμενο βήμα σε μια εβδομάδα με φρενήρεις εξελίξεις και ακανθώδες ζήτημα τον προϋπολογισμό του 2026, με διάφορα πρόσωπα να αναδύονται.

Το κοινοβούλιο είναι χωρισμένο σε τρία βαθιά ανταγωνιστικά «στρατόπεδα» και όλα τα κόμματα έχουν κίνητρο να πάρουν θέση ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθούν σε λιγότερο από δύο χρόνια, αντί να κάνουν συμβιβασμούς. Η επιλογή του Μακρόν δεν είναι εύκολη. Οι Σοσιαλιστές απαιτούν πρωθυπουργό από την αριστερά, η κεντροδεξιά διαφωνεί ενώ τόσο η άκρα δεξιά όσο και η άκρα αριστερά θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν όποιον και αν επιλέξει ο Μακρόν.

Ακολουθούν ορισμένες υποψηφιότητες για τον πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας σύμφωνα με το Bloomberg:

Μπερνάρ Καζνέβ

Η πολιτική διαδρομή του Καζνέβ προσφέρει στον Μακρόν μια γέφυρα για να κρατήσει την αριστερά στο προσκήνιο, χωρίς απαραίτητα να εξοργίζει την κεντροδεξιά. Ο 62χρονος υπηρέτησε στην κυβέρνηση υπό τον Φρανσουά Ολάντ, αλλά έκτοτε έχει απομακρυνθεί από την πρώτη γραμμή του πολιτικού στοίβου και έχει αποστασιοποιηθεί από τη νέα γενιά Σοσιαλιστών. Το 2023, ο Καζνέβ ίδρυσε το δικό του πολιτικό κίνημα, γνωστό ως «La Convention», που στοχεύει να προσφέρει μια «αξιόπιστη και φιλόδοξη» εναλλακτική λύση για την αριστερά. Έχει δηλώσει ότι παραμένει αντίθετος στις βασικές φιλοεπιχειρηματικές πολιτικές του Μακρόν. Ωστόσο, ο Μακρόν είχε ήδη σκεφτεί να διορίσει τον Καζνέβ πρωθυπουργό πέρυσι, σε μια προσπάθεια να προσελκύσει την αριστερά, πριν επιλέξει τον Μισέλ Μπαρνιέ των Ρεπουμπλικανών. Για τον Καζνέβ, αυτή θα ήταν μια δεύτερη θητεία ως πρωθυπουργός μετά από μια σύντομη θητεία τους τελευταίους μήνες της προεδρίας του Ολάντ.

Πιερ Μοσκοβισί

Ο 68χρονος Μοσκοβισί, έχει παρόμοιο υπόβαθρο με τον Καζνέβ, έχοντας διατελέσει ο πρώτος υπουργός Οικονομικών του Ολάντ πριν αναλάβει πιο τεχνικούς ρόλους από το 2014.

Πέρασε πέντε χρόνια ως Ευρωπαίος επίτροπος οικονομικών υποθέσεων και επέστρεψε στη Γαλλία το 2020 για να ηγηθεί του ελεγκτικού δικαστηρίου, Cour des Comptes. Ο Μοσκοβισί πιθανότατα θα ήταν πιο επιθετικός δημοσιονομικά από τον Καζνέβ. Έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Γαλλία πρέπει επειγόντως να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο βάρος του χρέους της και πρόσφατα απηύθυνε κάλεσμα να μην υπάρξει μεγάλη παρέκκλιση από την πορεία της απότομης μείωσης του ελλείμματος που χάραξε ο πρώην πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού.

Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας έχει συχνά λανσαριστεί από τα ΜΜΕ ως μια τεχνοκρατική επιλογή για την κυβέρνηση. Πρώην CEO της BNP Paribas, επιλέχθηκε από τον Ολάντ για να διευθύνει την κεντρική τράπεζα της Γαλλίας το 2014 και επαναδιορίστηκε από τον Μακρόν για μια δεύτερη εξαετή θητεία το 2021. Ο Βιλερουά προειδοποίησε ότι η Γαλλία δεν έχει την πολυτέλεια να καθυστερήσει τις προσπάθειες για τον περιορισμό του ελλείμματος, καθώς η οικονομία κινδυνεύει να «πνιγεί από το χρέος».

Ερίκ Λόμπαρντ

Υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση Μπαϊρού, ο Λομπάρντ έπαιξε κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό του 2025 με τους Σοσιαλιστές. Ο 67χρονος έχει ιστορικούς δεσμούς με την κεντροαριστερά και πέρασε χρόνια συνεργαζόμενος με νομοθέτες όταν ηγήθηκε του Caisse des Depots et Consignations — ενός δημόσιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που λογοδοτεί στο κοινοβούλιο. Ο διορισμός του Λόμπαρντ ως πρωθυπουργού θα σηματοδοτούσε μια ακόμη στροφή 180 μοιρών, αφού ο Μακρόν δεν τον ανανέωσε στο βραχύβιο υπουργικό συμβούλιο του Λεκορνί.

Ραφαέλ Γκλούκσμαν

Ο Ραφαέλ Γκλούκσμαν, 45χρονος βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένα ανερχόμενο αστέρι στην αριστερά. Θεωρείται ευρέως ότι κατέχει μετριοπαθείς θέσεις, αλλά κατηγόρησε το ελεύθερο εμπόριο για την αποβιομηχάνιση και την εξάρτηση της Ευρώπης από άλλες περιοχές για μικροτσίπ. Συνιδρυτής του Place Publique, ενός αριστερού κινήματος, υποστηρίζει εδώ και καιρό υποστηρίζει εδώ και καιρό την αύξηση της φορολογίας των πλουσίων. Είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας και δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν το Άγαλμα της Ελευθερίας επειδή η χώρα δεν αντιπροσωπεύει πλέον τις αξίες που ώθησαν τη Γαλλία να της το προσφέρει. Είναι γιος του φιλοσόφου Αντρέ Γκλούκσμαν

Καρόλ Ντέλγκα

Η 54χρονη Καρόλ Ντέλγκα, είναι η σοσιαλίστρια πρόεδρος της Οξιτανίας στη νότια Γαλλία και πιθανή υποψήφια για τις προεδρικές εκλογές του 2027. Η Ντέλγκα είναι επικρίτρια της άκρας αριστεράς, ιδίως του ηγέτη της Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος, όπως είπε, τρομάζει τους Γάλλους περισσότερο από το Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν. Διετέλεσε για λίγο υπουργός Καταναλωτικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της προεδρίας Ολάντ, στην κυβέρνηση του φιλοεπιχειρηματικού πρωθυπουργού Μανουέλ Βαλς.

Ζαν-Λουί Μπορλού

Ο 74χρονος Ζαν-Λουί Μπορλού, είναι πρώην νομοθέτης και υπουργός υπό τον συντηρητικό πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί. Έχει υποστηρίξει περιβαλλοντικά ζητήματα και θεωρείται ότι έχει μετριοπαθείς απόψεις για τη μετανάστευση. Ωστόσο, η σχέση με τον Μακρόν πέρασε από κύματα το 2018 όταν ο Γάλλος πρόεδρος απέρριψε ένα σχέδιο που είχε ετοιμάσει ο Μπορλού για τη βελτίωση των συνθηκών στα φτωχά προάστια.

Άγνωστος Χ

Ο Μακρόν θα μπορούσε επίσης να επιλέξει κάποιον άγνωστο στο κοινό. Πριν διορίσει τον Μπαρνιέ τον Σεπτέμβριο του 2024, τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο Μακρόν είχε προσφέρει κάποια στιγμή τη θέση στον Τιερί Μποντέ, τον λιγότερο γνωστό επικεφαλής του Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Συμβουλίου.