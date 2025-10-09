Κιρμικίρογλου: Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο για την ΕΡΤ - Μεταρρυθμίσεις και για τα περιφερειακά κανάλια

Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για τη στήριξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρθηκε εκτενώς ο Γενικός Γραμματέας.

Στις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, για τη στήριξη των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης αναφέρθηκε εκτενώς ο Γενικός Γραμματέας, κ. Δημήτρης Κιρμικίρογλου, μιλώντας στο πλαίσιο του Olympia Forum VI και στην ενότητα, «Η δύναμη της ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή», με συντονιστή τον κ. Διονύση Βαρουξή, εκδότη της εφημερίδας «Πατρίς».

Ο κ. Κιρμικίρογλου επεσήμανε ότι «αντιμετωπίζουμε προκλήσεις οι οποίες είναι μπροστά μας και πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα». Όπως είπε, «η ψηφιοποίηση μετέφερε μεγάλο μέρος των διαφημιστικών εσόδων στις ψηφιακές πλατφόρμες, μειώνοντας τα έσοδα του παραδοσιακού τύπου», ενώ αναφέρθηκε και στη «ψηφιακή ανισότητα» μεταξύ αστικών κέντρων και περιφέρειας.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της Γενικής Γραμματείας, σημείωσε ότι «Η Γενική Γραμματεία πέρασε μία δύσκολη περίοδο από το 2015 έως το 2019, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, όπου ουσιαστικά είχε διαλυθεί σε μεγάλο βαθμό ως δομή, και από εκεί και πέρα ξαναχτίστηκε από το 2019» και πως «από το 2022 έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα», όπως η λειτουργία των Μητρώων Τύπου βάσει του νόμου 5005/2022, που έβαλαν τάξη στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημαντική χρηματοδότηση που έχει δοθεί και την ανάγκη εξεύρεσης νέων ευρωπαϊκών πόρων για τη βιωσιμότητα των ΜΜΕ.

Ο κ. Κιρμικίρογλου ανέφερε ότι βρίσκεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση της ΕΡΤ και την εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό ελευθερίας του Τύπου (EMFA), το οποίο προβλέπει «εθνική στρατηγική για την παιδεία στα μέσα». Όπως τόνισε, «πρέπει οι πολίτες να κατανοούν τι διαβάζουν και τι ακούν, να εμπιστεύονται τις εφημερίδες και το έργο των επαγγελματιών δημοσιογράφων». Επιπλέον, περιλαμβάνεται εθνικό σχέδιο για την προστασία των δημοσιογράφων και δημιουργία Μητρώου Ιδιοκτησίας ΜΜΕ υπό το ΕΣΡ.

Για την περιφερειακή τηλεόραση, ανακοίνωσε ότι «θα ακολουθήσει νομοσχέδιο που θα κατοχυρώνει την περιουσία των σταθμών που λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες» και θα θέτει προϋποθέσεις και ουσιαστικά θα κατοχυρώσουμε την περιουσία που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν με προσωρινές άδειες.

«Σε κάθε περίπτωση», υπογράμμισε, «μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ΕΡΤ και τον EMFA θα ακολουθήσει το νομοσχέδιο για την λειτουργία των περιφερειακών τηλεοράσεων με τις αδειοδοτήσεις, τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και ότι άλλο προβλέπεται σε αυτή τη φάση και νομίζω ότι στο επόμενο τρίμηνο θα έχουμε την ολοκλήρωσή τους». «Από και πέρα», όπως είπε, «θα ακολουθήσουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπου θα γίνει και εκεί μία διαβούλευση με τους ανθρώπους του ραδιοφώνου». Ανακοίνωσε επίσης ότι προετοιμάζεται συζήτηση για τις τεχνικές προδιαγραφές της εκτύπωσης και τροποποίηση του νόμου 3548/2007.

Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε και στη δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Τύπου, «ενός αυτορυθμιζόμενου φορέα που δεν υπάρχει ακόμη στη χώρα μας», καθώς και στη ρύθμιση που προβλέπει ότι «πριν τα υπουργεία προχωρήσουν σε διαφημιστικές δαπάνες, θα πρέπει να δημοσιεύουν τα προγράμματά τους στις ιστοσελίδες τους». Το ΕΣΡ θα εκδίδει ετήσια έκθεση για την κατανομή αυτών των δαπανών.

Ο Πρόεδρος του ΣΗΠΕ, κ. Γιώργος Μιχαλόπουλος, από την πλευρά του, σημείωσε ότι «το περιβάλλον είναι δυναμικά μεταβαλλόμενο και ο ανταγωνισμός της ταχύτητας έναντι της αξιοπιστίας μεγάλος», επισημαίνοντας πως απαιτείται συλλογική ευθύνη και πολιτική βούληση. Παράλληλα, ανέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης των περιφερειακών μέσων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, χωρίς να χαθεί η ουσία της δημοσιογραφικής ενημέρωσης.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ενημερωτικών Τηλεοράσεων, κ. Σπύρος Καμπιώτης, τόνισε ότι «τα περιφερειακά μέσα δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης», ενώ συχνά η προσοχή στρέφεται περισσότερο στη βιωσιμότητα παρά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου.

Τέλος, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών, κ. Αντώνης Γρηγορόπουλος, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, παρά το γεγονός ότι το ραδιόφωνο εξακολουθεί να αποτελεί ένα ευέλικτο και άμεσο μέσο ενημέρωσης. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με κοινή διαπίστωση ότι η στήριξη του περιφερειακού Τύπου και των μέσων ενημέρωσης αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής και της αξιόπιστης ενημέρωσης στην ψηφιακή εποχή.

