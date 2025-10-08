Φάμελλος: Η Προοδευτική Ελλάδα είναι η μόνη ουσιαστική πολιτική αλλαγή

«Ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που παίρνει πρωτοβουλίες είναι και καταλύτης και εγγυητής της προοπτικής για μία Προοδευτική Ελλάδα», ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, από τον Πύργο όπου βρέθηκε σε εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για την έναρξη καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλη την Ελλάδα, με βασικό στόχο και τίτλο «Προοδευτική Ελλάδα».

Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα και «αν θα συνεργαστεί μαζί του» ο Σωκράτης Φάμελλος είπε: «Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι με υποθέσεις δεν γίνεται πολιτική. Επιπλέον δεν έχουμε περιθώριο αναμονών. Η πολιτική μας άποψη είναι ότι εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες και σε αυτές τις πρωτοβουλίες δεν περισσεύει κανείς. Πόσω μάλλον όταν έχουμε τόσους κοινούς αγώνες και τόσο ισχυρή παρακαταθήκη στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Και από την κυβέρνηση την οποία υπηρετήσαμε με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από όλους εμάς με τον Αλέξη.

Έχει μια διαφορετική ανάγνωση στο ζήτημα της συμμετοχής του στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Εμείς θεωρούμε όχι απλά ότι δεν είμαστε αντίπαλοι, γιατί το δηλώσαμε και οι δυο αυτό, αλλά ότι το σχέδιο της Προοδευτικής Ελλάδας απαιτεί πολύ περισσότερες δυνάμεις. Θα σας έλεγα και έξω από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και γι' αυτό κάνουμε χωρίς κομματικά όρια την πρόταση συνεργασιών. Σαφέστατα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες. Ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που παίρνει πρωτοβουλίες θεωρούμε ότι είναι και καταλύτης και εγγυητής αυτής της προοπτικής.

Δίνοντας το πολιτικό πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν υπάρχει προοπτική με αυτή την κυβέρνηση στη χώρα μας. Αυτή η Ελλάδα δεν μας αξίζει. Μας αξίζει μια Ελλάδα η οποία θα είναι προοδευτική» και εξήγησε: «Δεν διεκδικούμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, να την πετύχουμε μόνοι μας.

Εμείς θέλουμε να συμμετέχει ο ελληνικός λαός σε μία προοδευτική αλλαγή. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε και στο επίπεδο των προοδευτικών δυνάμεων να υπάρχει συνεργασία. Το μήνυμα που δίνουμε στην κοινωνία το δίνουμε όμως ταυτόχρονα και στις πολιτικές ηγεσίες των άλλων κομμάτων. Από την πρώτη στιγμή που εκλέχτηκα Πρόεδρος ζήτησα να υπάρχει συνεργασία και κοινό ψηφοδέλτιο απέναντι στον κ. Μητσοτάκη. Δεν έχουμε περιθώριο να περιμένουμε κάτι μετά τις εκλογές. Στις επόμενες εκλογές πρέπει να δοθεί η απάντηση του λαού και να είναι προοδευτική και εμείς αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες χωρίς κομματικό εγωισμό. Εμείς δίνουμε προοδευτική κατεύθυνση, προοδευτικό πρόσημο σε αυτή την αλλαγή. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παίρνει πρωτοβουλίες. Αυτό αποφάσισε ομόφωνα η Κεντρική Επιτροπή».

Σημείωσε ότι ο λόγος που ξεκίνησε την περιοδεία του από το Εργατικό Κέντρο Πύργου ήταν για να αναδείξει το θέμα του "αντεργατικού νομοσχεδίου για το 13ωρο" και πρόσθεσε: «Ζούμε κυριολεκτικά έναν μεσαίωνα στα θέματα της εργασίας με επιλογή του κ. Μητσοτάκη. Χθες ξεκίνησε να συζητιέται στη Βουλή το απαράδεκτο αντεργατικό νομοσχέδιο των δεκατριών ωρών εργασίας. Ο κ. Μητσοτάκης αυτό που επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους της χώρας, είναι να δουλεύουν νύχτα με νύχτα και να παίρνουν τον χαμηλότερο μισθό της Ευρώπης. Αυτό είναι το μέλλον με τους καλύτερους μισθούς που υποσχέθηκε ο κ. Μητσοτάκης. Ένας "οδοστρωτήρας", το είχε πει κάποτε, για τα εργασιακά δικαιώματα προς όφελος λίγων ολιγοπωλίων, των καρτέλ».

Υπογράμμισε ότι «το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να αποσυρθεί αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο και να υπάρχουν Συλλογικές Συμβάσεις για τους εργαζόμενους με καλούς μισθούς».

Συνεχίζοντας την επίθεση είπε ότι «ο κ. Μητσοτάκης είναι ο πρωθυπουργός της κλεπτοκρατίας» και πρόσθεσε: «Κυριολεκτικά υπάρχει μια κλοπή και κατά των εργαζόμενων και κατά όλων των παραγωγικών τάξεων της χώρας. Των βιοτεχνών και των επαγγελματιών, των αγροτών και των συνταξιούχων και όλων των ανδρών και των γυναικών της Ελλάδας».

Αναφέρθηκε στο θέμα του Πάνου Ρούτσι λέγοντας: «Δεν επιτρεπόταν στον κ. Ρούτσι να γίνει ιατροδικαστική έρευνα στο παιδί του, για να μάθει και την ταυτότητα των λειψάνων αλλά και τον λόγο, ιατροδικαστικά τουλάχιστον, με μια τοξικολογική και απεικονιστική εξέταση. Γιατί από την πρώτη μέρα αυτό που να προσπαθεί να κάνει ο κ. Μητσοτάκης είναι να μπαζώσει το έγκλημα των Τεμπών».

Αναφέρθηκε στα εξωτερικά θέματα κατηγορώντας τον πρωθυπουργό για «υποχωρητική πολιτική που έφτασε την Ελλάδα στο φιάσκο της Νέας Υόρκης. Να ακυρωθεί το ραντεβού με τον κ. Ερντογάν, γιατί η κυβέρνηση δεν είχε προετοιμάσει διπλωματικά αυτό το ραντεβού, αλλά το ήθελε μόνο για λόγους εντυπώσεων».

Μίλησε για τις εξελίξεις στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη «καταγγελία Βάρρα κατά του Μάκη Βορίδη» και πρόσθεσε: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα "γαλάζιο" σκάνδαλο, το οποίο είναι στημένο μέσα στην πυραμίδα της Νέας Δημοκρατίας για να κλέψουν από τους τίμιους αγρότες και αγρότισσες της Ελλάδας ένα δισ. ευρώ».