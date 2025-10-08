Σδούκου: Η κυβέρνηση έδωσε οικονομικές ανάσες στις οικογένειες

«Τα μέτρα για το δημογραφικό υπάρχουν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης», επεσήμανε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

«Τα μέτρα για το δημογραφικό υπάρχουν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης», επεσήμανε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο Olympia Forum VI, που διεξάγεται στην Αρχαία Ολυμπία, ενώ ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κ. Κώστας Τσουκαλάς υπογράμμισε, από την πλευρά του, ότι «το δημογραφικό θέλει πολλαπλές πολιτικές».

Η κυρία Σδούκου αρχικά αναφέρθηκε στη σημασία των βρεφονηπιακών σταθμών, τονίζοντας, μεταξύ άλλων: «Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που σκέφτεται ένα νέο ζευγάρι ή μια οικογένεια που μπορεί να έχει ένα παιδί και θέλει να κάνει δεύτερο; Είναι πώς θα κατανείμει, πώς θα συνδυάσει την εργασία μαζί με τον χρόνο που χρειάζεται μετά την εργασία για τα παιδιά. Επομένως, θα στόχευα στο καθολικό δικαίωμα για πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στα παιδιά. Να μπορούσα, δηλαδή, να μπορούσε κανείς, ένας γονιός, ένα ζευγάρι, να κάνει αίτηση ψηφιακά και σε 90 μέρες να μπορεί το παιδί του να πάει σε αυτούς, αλλά και των ολοήμερων σχολείων, που στηρίζουν την πλήρη απασχόληση, ειδικά της μητέρας».

Παράλληλα, για το δημογραφικό ζήτημα, η κυρία Σδούκου αφού επανέλαβε ότι «υπάρχουν τα μέτρα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης», πρόσθεσε ότι «η χώρα προέρχεται από μια δεκαετή κρίση όπου έχασε το 1/4 του ΑΕΠ», ενώ υπογράμμισε ότι «τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στη Θεσσαλονίκη, βοηθούν ώστε να αυξηθούν τα έσοδα της οικογένειας».

Επίσης, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ αναφερόμενη στα μέτρα για το δημογραφικό τόνισε ότι «η κυβέρνηση ίδρυσε το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ έδωσε οικονομικές ανάσες στις οικογένειες με τα επίδομα γέννας, τα προγράμματα στέγης, τις νταντάδες της γειτονιάς και γενικότερα ασκεί πολιτικές που βοηθούν τις οικογένειες».

Όσον αφορά στο θέμα των διαφορών ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την περιφέρεια, η κυρία Σδούκου σημείωσε: «Δεν είναι ελληνική ιδιαιτερότητα. Η ανισότητα που υπάρχει μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και περιφέρειας είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις για την τοπική ανάπτυξη. Αυτό που χρειάζεται είναι ο πολίτης στην περιφέρεια να έχει τις κατάλληλες υπηρεσίες στη στέγαση, την υγεία, την παιδεία και κίνητρα για θέσεις εργασίας. Επίσης, έχουμε εκπονήσει δεκατρία περιφερειακά σχέδια ανάπτυξης» συμπλήρωσε, ενώ καταλήγοντας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας "ξεκόλλησε" το έργο του δρόμου Πατρών - Πύργου».

Από την πλευρά του, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι το δημογραφικό πρέπει να είναι το κατ΄εξοχήν θέμα συναίνεσης, ενώ επισήμανε «θέλει πολλαπλές πολιτικές. Έχουμε αργήσει πολύ με το δημογραφικό».

Για το θέμα του αριθμού των γεννήσεων, είπε ότι «το 2023 φτάσαμε να έχουμε το 50% των γεννήσεων σε σχέση με το 1985», ενώ ανέφερε ακόμη: «Αυτή η κυβέρνηση διαχειρίστηκε πάνω από 70 δισεκατομμύρια. Ούτε τα μισά επενδυτικά σχέδια δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι καλοπληρωμένες θέσεις εργασίες είναι σημαντικές για τον οικογενειακό προϋπολογισμό».

Για το στεγαστικό ζήτημα ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι «πρέπει να δοθούν κίνητρα και στον εκμισθωτή και στον μισθωτή», ενώ σχετικά με την περιφερειακή ανάπτυξη υπογράμμισε «Χρειάζονται υποδομές, καλές δουλειές, δημόσια υγεία» και χαρακτήρισε ως «πολύ μεγάλο το στεγαστικό ζήτημα» και πρόσθεσε πως «πρέπει να αυξήσουμε το απόθεμα των ακινήτων».

Ακόμη, αναφερόμενος στο θέμα των ωρών εργασίας, σημείωσε ότι «στην Ελλάδα οι εργαζόμενοι δουλεύουν 40 ώρες, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη 36 ώρες». Είπε, επίσης, ότι «πρέπει να ενισχύσουμε την περιφερειακή ανάπτυξη και να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ χαρακτήρισε ως «θετικό μέτρο την φορολογική παρέμβαση της κυβέρνησης», ενώ υποστήριξε ότι «επί Νέας Δημοκρατίας γίναμε πρωταθλητές στην φορολογική επιβάρυνση». Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς ισχυρίστηκε ότι δεν πέτυχε το «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», ενώ πρόσθεσε ότι «τα ενοίκια αυξάνονται συνεχώς».

Τη συζήτηση συντόνισε ο κ. Σταύρος Παπαντωνίου, Δημοσιογράφος στην Καθημερινή.

Το συνέδριο, που θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της ΚΕΔΕ, του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, του Πράσινου Ταμείου, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Δήμου Πύργου, της ΕΝΠΕ και της ΠΕΔΔΕ τελώντας παράλληλα υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Στο πλευρό της διοργάνωσης βρίσκονται κορυφαίες επιχειρήσεις και φορείς που επενδύουν στη βιωσιμότητα: Χρυσός Χορηγός είναι η Befon – Botsas Group of Companies, ενώ ως Χορηγός συμμετέχει η ΔΕΗ, με καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Την προσπάθεια στηρίζουν επίσης σημαντικοί υποστηρικτές, όπως η Γεκ Τέρνα, η Ολυμπία Οδός, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Κλικ Ζωής, η διανεοσις, η ΕΕΝΕ και το Aldemar Olympian Village, αποδεικνύοντας ότι η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι το κλειδί για να δημιουργηθούν ανθεκτικές και βιώσιμες Περιφέρειες.

Το Olympia Forum VI αποτελεί σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη των ελληνικών περιφερειών και κοινωνιών.