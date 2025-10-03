Πολιτική | Διεθνή

Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ: Στο επίκεντρο Γάζα και αμυντική βιομηχανία

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν - Τραμπ: Στο επίκεντρο Γάζα και αμυντική βιομηχανία
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεργασία στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας και στον πόλεμο στη Γάζα.

Ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι η πρόσφατη επίσκεψή του -στις 25 Σεπτεμβρίου- στην Ουάσινγκτον «ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τις σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών σε όλους τους τομείς, ιδίως στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας», σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης και ηρεμίας σε ολόκληρη την περιοχή, με επίκεντρο τη Γάζα, και ότι χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον στόχο αυτό».

Η τηλεφωνική συνομιλία πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος της αμερικανικής πλευράς, σύμφωνα με την τουρκική προεδρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Επίδομα στέγασης: Απώλειες 43.200 δικαιούχων μέσα σε ένα έτος - Ποια επιδόματα συρρικνώνονται

Χρέη στην Εφορία: Με οφειλές έως 500 ευρώ πάνω από 1 στους 2 οφειλέτες

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

tags:
ΗΠΑ
Τουρκία
Ντόναλντ Τραμπ
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Γάζα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider