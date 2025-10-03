Σε σύσκεψη στα Χανιά για τα έργα στον ΒΟΑΚ ο Ν. Ταχιάος

Σε σύσκεψη με στελέχη της αυτοδιοίκησης, τεχνικών φορέων και δημάρχους του νομού Χανίων συμμετείχε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, για την πορεία των υπό εξέλιξη έργων στον ΒΟΑΚ.

Ο υφυπουργός, συνοδευόμενος από τον γγ Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο, συνομίλησε με τον αντιπεριφερειάρχη Νίκο Καλογερή, τους δημάρχους και φορείς του νομού, με του οποίους είχε «μία πολύ παραγωγική συζήτηση στην οποία όλοι έθεσαν τους προβληματισμούς, τις ενστάσεις τους, σε σχέση με τη χάραξη του ΒΟΑΚ» όπως είπε.

«Είμαστε πολύ ανοιχτοί ως υπουργείο να συζητήσουμε μαζί τους. Εξηγήσαμε όμως ότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσει η παραχώρηση, η οποία θα ξεκινήσει με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της προαίρεσης, την οποία την προχωράμε με πολύ ταχείς ρυθμούς και συγκεκριμένα το Τμήμα Χανιά-Κίσσαμος» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, κάτοικοι και φορείς πρέπει να λάβουν υπόψη τους την εμπειρία από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, ότι δηλαδή, «οι παραχωρήσεις δεν είναι να έργο που τελειώνει στα 5 χρόνια κατασκευής, αλλά είναι υπόθεση που αφορά για τα υπόλοιπα 35 χρόνια της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου και αποτελούν εργαλείο το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να διορθωθούν αστοχίες, λάθη, που σε άλλα δημόσια έργα μένουνε για πάντα και στην πορεία δεν διορθώνονται. Εμείς μπορούμε να τα διορθώνουμε ως ελληνικό Δημόσιο και μας επιτρέπουν επίσης, να προσθέτουμε έργα τα οποία είναι αναγκαία και για τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου και για τις περιοχές ή την περιοχή που αυτός επηρεάζει».

Ο κ. Ταχιάος εξήγησε επίσης ότι θα υπάρχει μία διαρκής διαβούλευση μεταξύ υπουργείου, μελετητών, φορέων του νομού και αυτοδιοίκησης, από το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου. «Θα είμαστε διαρκώς σε επαφή μαζί τους για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τον ΒΟΑΚ το συντομότερο δυνατό. Ένα τόσο μεγάλο έργο που θέλει μία απίστευτη μεγέθους δέσμευση ανθρωπίνων πόρων και φυσικά εξοπλισμού, είναι ένα έργο που πρέπει να το τρέξουμε με κύριο κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος, με παρέμβαση της τοπικής κοινωνίας αλλά και την εφικτότητα των αλλαγών, που εκ των πραγμάτων θα χρειαστεί να κάνουμε».

Ο βουλευτής της ΝΔ Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης που συμμετείχε στη σύσκεψη, τόνισε ότι «το γεγονός πως η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών επισκέπτεται τόσο συχνά τα Χανιά και την Κρήτη, νομίζω είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η κυβέρνηση έχει όλη τη διάθεση να "τρέξει" σημαντικά έργα, που γίνονται στην Κρήτη. Έγινε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για την εξέλιξη του πολύ σπουδαίου έργου με φορείς και δημάρχους, οι οποίοι έθεσαν όλα τα ζητήματα που αφορούν τον κάθε δήμο που περνάει ο ΒΟΑΚ». Ο κ. Μαρκογιαννάκης χαρακτήρισε τις παρεμβάσεις από τους τοπικούς φορείς πολύ ουσιαστικές και σοβαρές, «και νομίζω υπάρχει μία πάρα πολύ καλή διάθεση από μέρους του υπουργού, όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ήταν πολλά, να εξεταστούν και εφόσον δεν υπερβαίνει το κόστος, όπως και διαβεβαίωσε, όλα θα εξεταστούν θετικά και να υπάρξει ένα ουσιαστικό αποτύπωμα. Το πιο σημαντικό, ξαναλέω, είναι ότι το υπουργείο "τρέχει" πάρα πολύ όλες αυτές τις διαδικασίες που οφείλει να "τρέξει" ώστε να έχουμε σύντομα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπου κατ΄ επέκταση θα έχουμε και σύντομα την εκκίνηση του έργου».

Στη σύσκεψη τέθηκαν πολλά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο κόμβος της Αγίας Μαρίνας, που είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει την περιοχή και την τοπική κοινωνία, για το οποίο ο κ. Ταχιάος υποσχέθηκε να το εξετάσει. Σχετικά επίσης με το πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή της Καλλυδωνίας, όπου οι κάτοικοι ζητούν να μην κοπεί το χωριό τους στα δύο, λόγω του νέου ΒΟΑΚ, συμφώνησαν όλοι πως πρέπει να εξετασθεί να βρεθούν λύσεις εφικτές, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα.

Ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήματος Δυτικής Κρήτης Βασίλης Κοντεζάκης, μίλησε για μια ουσιαστική σύσκεψη στην οποία ο υφυπουργός εξήγησε και έβαλε πάρα πολύ το θέμα της εφικτότητας, σε αυτά που προτάθηκαν και συζητήθηκαν. «Μας ανέλυσε και το οικονομικό, σε βάθος, αντικείμενο, ουσιαστικά λέγοντάς μας ότι είναι πάρα πολύ κομβικό αυτή τη στιγμή που μιλάμε να εγκριθεί η περιβαλλοντική μελέτη του Χανιά- Κίσαμος, η οποία είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της παραχώρησης, της όλης παραχώρησης. Είναι πολύ κομβικό να προχωρήσει και να εγκριθεί».

Όπως είπε, για τα επιμέρους προβλήματα, «ο υφυπουργός υποσχέθηκε ότι θα τα δούν για σημειακές ή ευρύτερες διορθώσεις σε δεύτερο στάδιο, έχοντας κάνει και τις γεωλογικές μελέτες, που είναι ένα πολύ κρίσιμο σημείο για πιθανές αλλαγές, ακόμα και της χάραξης. Υπάρχει δηλαδή αυτή η δυνατότητα η τεχνική, να γίνουν οι αλλαγές αυτές και το ευχόμαστε, διότι σε κομμάτια όπως το Μαυρομούστακο, η Καλυδωνία και τα λοιπά, πρέπει, νομίζω, να γίνουν διορθώσεις».

Ο κ. Ταχιάος αυτή την ώρα συμμετέχει σε αντίστοιχη σύσκεψη στον δήμο με το ΤΕΕ Ρεθύμνου, ενώ αύριομ Σάββατο 4 Οκτωβρίου, θα επισκεφθεί τους Δήμους Μαλεβιζίου και Ηρακλείου, καθώς επίσης το εργοτάξιο του υπό κατασκευή νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ