Χαρδαλιάς: Σύμβαση ύψους 144.000 ευρώ για νέο αντιπλημμυρικό έργο στο Μαρούσι

Προβλέπει την κατασκευή αγωγού ομβρίων μήκους 185 μέτρων, κατά μήκος της οδού Σισμανογλείου, ο οποίος θα συνδέει «τυφλό» τερματικό φρεάτιο έξω από τη δυτική πύλη του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου.

Προγραμματική σύμβαση για έργο αντιπλημμυρικής θωράκισης του δήμου Αμαρουσίου και του ευρύτερου Βόρειου Τομέα, στην οδό Σισμανογλείου που θα ενισχύσει αποτελεσματικά την παροχευτικότητα του υφιστάμενου δικτύου, υπέγραψε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος της πόλης Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Η σύμβαση ύψους 144.000 ευρώ προβλέπει την κατασκευή αγωγού ομβρίων μήκους 185 μέτρων, κατά μήκος της οδού Σισμανογλείου, ο οποίος θα συνδέει «τυφλό» τερματικό φρεάτιο έξω από τη δυτική πύλη του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου με τον υφιστάμενο αγωγό, που διοχετεύει όμβρια προς το ρέμα Σαπφούς.

«Η προστασία της ζωής και των περιουσιών των πολιτών από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης είναι για εμάς απόλυτη προτεραιότητα», επισήμανε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας ότι «με συνέπεια και συστηματική δουλειά», η διοίκηση της Περιφέρειας, απαντά άμεσα με έργα στις ανάγκες των πολιτών.

Ο Ν. Χαρδαλιάς, αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στον δήμο και τη συνεργασία του με τον δήμαρχο Θ. Αμπατζόγλου για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, δήλωσε: «Η Περιφέρεια έχει εξασφαλίσει πάνω από 32 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση μεγάλων έργων στο Μαρούσι, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων, περίπου 29 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν για την εκτέλεση παρεμβάσεων αντιπλημμυρικής θωράκισης. Εικόνες ντροπής που είδαμε στο παρελθόν, με περιουσίες να χάνονται και ανθρώπους να κινδυνεύουν, δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Και αυτό είναι μια υπόσχεση, που θα τηρήσουμε στο ακέραιο. Και κάθε μέρα που περνά, βάζουμε ένα ακόμα λιθαράκι για να κάνουμε το Μαρούσι - και συνολικά την Αττική - πιο ασφαλή, πιο ανθρώπινη και πιο ανθεκτική απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».

Από πλευράς του, ο Θ. Αμπατζόγλου αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για την περιοχή και δήλωσε: «Η Δημοτική μας Αρχή εργάζεται μεθοδικά και με σχέδιο, σε αγαστή συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, ώστε να αντιμετωπιστούν διαχρονικά προβλήματα και να βρεθούν λύσεις που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίλυση προβλημάτων δεκαετιών. Αυτή η πολιτική βούληση, σε συνδυασμό με τη δική μας επιμονή και προσπάθεια, αποδίδει σήμερα απτά αποτελέσματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ