Πούτιν: Η Ρωσία θα απαντήσει άμεσα στη στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης

«Αν το ΝΑΤΟ δεν είχε πλησιάσει τα σύνορα της Ρωσίας, η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» τόνισε ο κ. Πούτιν.

Η Μόσχα θα απαντήσει πολύ δυναμικά στην στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης, διεμήνυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση της Διεθνούς Λέσχης Συζήτησης Valdai στο Σότσι. «Νομίζω ότι κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αντίποινα από τη Ρωσία δεν θα αργήσουν να έρθουν. Η απάντηση στις απειλές, για να το θέσω ήπια, θα είναι πολύ πειστική. Εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε ξεκινήσει ποτέ στρατιωτική αντιπαράθεση», τόνισε ο πρόεδρος.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η Ρωσία έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι αντιδρά γρήγορα στις απειλές κατά της κυριαρχίας της, ενώ τόνισε: «αν κάποιος θέλει να ανταγωνιστεί τη Μόσχα, ας προσπαθήσει». «Η Ρωσία δεν θα δείξει ποτέ αδυναμία και αναποφασιστικότητα» σημείωσε και συμπλήρωσε: «η Ευρώπη θέλει να ξεπεράσει τον διχασμό της παρουσιάζοντας τη χώρα μας ως εχθρό, αυτή η πρακτική δεν είναι καινούργια».

«Οι κυρίαρχες ελίτ στη Δύση συνεχίζουν την υστερία ότι υποτίθεται ότι ένας πόλεμος με τους Ρώσους είναι προ των πυλών. Αν το ΝΑΤΟ δεν είχε πλησιάσει τα σύνορα της Ρωσίας, η σύγκρουση στην Ουκρανία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί. Η Μόσχα δεν έχει ποτέ ξεκινήσει στρατιωτική αντιπαράθεση. Είναι περιττή και απλώς παράλογη. Η Ρωσία υπερασπίζεται με συνέπεια την αρχή του αδιαίρετου της ασφάλειας» εξήγησε.

Ωστόσο, όπως δήλωσε, «οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις προωθούνται σε όλο το μέτωπο της Ουκρανίας». «Έχουμε αρκετούς στρατιώτες και δεν προβαίνουμε σε βίαιη επιστράτευση ενώ η Ουκρανία το κάνει. Καλώ τους Ουκρανούς να φύγουν από τον στρατό τους», πρόσθεσε. «Η Ρωσία διαθέτει αρκετούς στρατιώτες για να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ως εκ τούτου, το Κίεβο θα πρέπει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», επεσήμανε.

Για τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον αποσαφήνισε πως «υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των δύο κρατών» αλλά «αυτό είναι φυσιολογικό ανάμεσα σε μεγάλες χώρες». ενώ η Ρωσία «επιδιώκει την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεών της με τις ΗΠΑ». Ο Ρώσος πρόεδρος απάντησε επίσης στην εκτίμηση του Αμερικανού ομολόγου του, Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ρωσία αποτελεί μια χάρτινη τίγρη. «Αν η Ρωσία είναι ένας χάρτινος τίγρης, τότε τι είναι το ΝΑΤΟ; Δεν ξέρω αν ο Τραμπ ήταν ειρωνικός όταν το είπε αυτό».

Ο Πούτιν σχολίασε έπειτα το σχέδιο Τραμπ για την ειρήνευση και τη μεταπολεμική διακυβέρνηση στη Γάζα εκτιμώντας ότι «μπορεί να υπάρχουν λόγοι για αισιοδοξία». «Νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ», ανέφερε.