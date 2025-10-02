Χρίστος Δήμας: Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην ενίσχυση των διασυνοριακών μεταφορών

«Κύριο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ενεργή συμμετοχή και η υποστήριξη όλων των προσπαθειών για την ενίσχυση των διασυνοριακών μεταφορών, ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές πολιτικές με τις προτεραιότητες της ΕΕ, επιταχύνοντας κρίσιμα έργα και προωθώντας τη διαλειτουργικότητα», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην ενίσχυση των διασυνοριακών μεταφορών, σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες της ΕΕ, ανέδειξε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του στα Συνέδρια «Athens Riviera Summit 2025» και «Circular Gaia Symposium».

Κατά την διάρκεια των παρεμβάσεών του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στις γεωπολιτικές εξελίξεις, τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς και στις προοπτικές της Ελλάδας να ενισχύσει τον ρόλο της ως στρατηγικός κόμβος μεταφορών και logistics στην ευρύτερη περιοχή.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι η πολιτική του Διευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών (ΔΕΔ – Μ) για την ανάπτυξη διασυνοριακών διαδρόμων μεταφορών, οι οποίοι συνδέουν την ΕΕ με γειτονικές χώρες και πέραν αυτών, είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης απέναντι σε μελλοντικές διαταραχές, σημειώνοντας ότι στον σχεδιασμό των υποδομών εντός ΕΕ, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες της αμυντικής κινητικότητας.

«Κύριο μέλημα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η ενεργή συμμετοχή και η υποστήριξη όλων των προσπαθειών για την ενίσχυση των διασυνοριακών μεταφορών, ευθυγραμμίζοντας τις εθνικές πολιτικές με τις προτεραιότητες της ΕΕ, επιταχύνοντας κρίσιμα έργα και προωθώντας τη διαλειτουργικότητα», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι η χώρα μας επικεντρώνεται στον Διάδρομο Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και στον Διάδρομο Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου, επισημαίνοντας ότι η ένταξη των ελληνικών εμπορικών λιμένων στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), ενισχύει περαιτέρω τη συνδεσιμότητα και την πρόσβαση της Ελλάδας σε καίριες αγορές μέσω εναλλακτικών εμπορικών διαδρομών.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «επενδύει στη συνεχή αναβάθμιση του εσωτερικού δικτύου της χώρας», αναπτύσσοντας σύγχρονους οδικούς και σιδηροδρομικούς άξονες που ενισχύουν και τον δυναμισμό του τομέα της εφοδιαστικής. Όπως είπε, «διαδρομές όπως η οδική και σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Αθήνας – Πειραιά, αλλά και η νέα σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης – Ορμενίου, ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως διαμετακομιστικού κόμβου στην ευρύτερη περιοχή».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και σε κρίσιμα οδικά έργα, τα οποία θα βελτιώσουν αποφασιστικά τις αλυσίδες εφοδιασμού και την ασφάλεια των μεταφορών, τονίζοντας ότι η συμβολή του τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι καταλυτική στην ελληνική οικονομία, καθώς αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα δέκατο του ΑΕΠ.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών υπογράμμισε ότι η συνεργασία είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων όπως η κλιματική κρίση, η οποία, όπως σημείωσε, «μας υποχρεώνει να αυξήσουμε την ανθεκτικότητα και να επενδύσουμε σε ανθεκτικές υποδομές, προκειμένου να αποτρέψουμε διαταραχές στις μεταφορές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα, άνοδο της στάθμης των υδάτων και φυσικές καταστροφές».

Στο πλαίσιο της συζήτησης που διεξήχθη στο Συνέδριο Athens Riviera, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Μεταφορών της Βουλγαρίας Grozdan Karadjov και τον Υπουργό Μεταφορών Κύπρου Αλέξη Βαφεάδη, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η περιφερειακή συνδεσιμότητα είναι ζήτημα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και κοινών στόχων.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, συμπλήρωσε: «μαζί με τους ομολόγους μου από την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, καταβάλλουμε συλλογική προσπάθεια για την ενίσχυση των οικονομιών μας, την προώθηση των επενδύσεων και την οικοδόμηση σταθερών και βιώσιμων γεφυρών ανάπτυξης για τις επόμενες γενιές».