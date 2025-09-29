Δασμοί: Κινηματογραφικές ταινίες και έπιπλα στο στόχαστρο του Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως επίκεινται λεπτομέρειες σχετικά με τους δασμούς στις εισαγωγές επίπλων, αφού ανακοίνωσε φόρους έως 50% σε τέτοιου είδους αγαθά την περασμένη εβδομάδα.

«Θα επιβάλω σημαντικούς δασμούς σε οποιαδήποτε χώρα που δεν κατασκευάζει τα έπιπλά της στις ΗΠΑ. Ακολουθούν λεπτομέρειες», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για επιχειρήσεις που χάθηκαν στη Βόρεια Καρολίνα.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δασμούς ύψους 50% σε εισαγόμενα ντουλάπια κουζίνας και τουαλέτες, μαζί με έναν φόρο 30% σε έπιπλα με σταθερά καλύμματα, που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου.

Οι εισαγωγικοί δασμοί θα καταστήσουν ακόμα δυσκολότερο για τις εταιρείες να διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα της τιμές, την ώρα που στελέχη της αγοράς εκφράζουν ανησυχίες για την έλλειψη κατασκευαστικής δυνατότητας στις ΗΠΑ, με τη χώρα να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Κίνα, το Μεξικό και το Βιετνάμ.

Τραμπ: Δασμοί 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός ΗΠΑ

Με νέα του ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστρεψε τα βέλη του και κατά της διεθνούς κινηματογραφικής παραγωγής, ανακοινώνοντας δασμούς 100% σε όλες τις ταινίες που γυρίζονται εκτός αμερικανικού εδάφους.

Ο Τραμπ κατηγόρησε άλλες χώρες ότι «έκλεψαν» την κινηματογραφική βιομηχανία των Ηνωμένων Πολιτειών, παρομοιάζοντας την πρακτική αυτή με το να «παίρνεις καραμέλα από μωρό». Όπως είπε, η Καλιφόρνια έχει δεχθεί το μεγαλύτερο πλήγμα, το οποίο απέδωσε στην «αδυναμία και ανικανότητα» του τοπικού κυβερνήτη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση για τους δασμούς αποτελεί απάντηση σε ένα «μακροχρόνιο και ατέρμονο πρόβλημα» που υπονομεύει την αμερικανική κινηματογραφική βιομηχανία. «Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με το σύνθημα «Make America Great Again».