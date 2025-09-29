Πολιτική | Διεθνή

Axios: Κοντά σε συμφωνία ΗΠΑ - Ισραήλ για το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ στη Γάζα - «Κλειδί» η Χαμάς

Γάζα / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Η τελική έγκριση από τη Χαμάς παραμένει σε εκκρεμότητα, κάτι που αποτελεί κρίσιμο σημείο για την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

Πολύ κοντά σε μια συμφωνία για το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, βρίσκονται ΗΠΑ και Ισραήλ σύμφωνα με το Axios.

Το ρεπορτάζ επικαλείται ανώτατο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος επισημαίνει ότι το σχέδιο συζητήθηκε σε επαφές που είχαν ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τζάρεντ Κούσνερ (γαμπρός του Τραμπ και πρώην σύμβουλός του) και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε πως η τελική έγκριση από τη Χαμάς παραμένει σε εκκρεμότητα, κάτι που αποτελεί κρίσιμο σημείο για την πρόοδο της πρωτοβουλίας.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ελπίζει να οριστικοποιήσει την πρότασή του για ειρήνευση στη Γάζα κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Νετανιάχου, σήμερα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι συνομιλίες για το σχέδιο της Ουάσινγκτον να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα βρίσκονται «στα τελικά τους στάδια», εκφράζοντας την ελπίδα ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο ημέρες, μετά τη συνάντησή του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

«Όλοι έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να κλείσουν μια συμφωνία, αλλά πρέπει ακόμα να το πετύχουμε», είπε ο Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Axios,, προσθέτοντας: «Οι αραβικές χώρες ήταν φανταστικές στη συνεργασία, και η Χαμάς έρχεται μαζί τους. [Η Χαμάς έχει] μεγάλο σεβασμό για τον αραβικό κόσμο.»

«Ο αραβικός κόσμος θέλει ειρήνη, το Ισραήλ θέλει ειρήνη και ο Μπίμπι θέλει ειρήνη», είπε ο Τραμπ, χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι του Νετανιάχου.

