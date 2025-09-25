Ο Ερντογάν δεν συνάντησε ούτε τη Μελόνι στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο Τούρκος Πρόεδρος επρόκειτο να συναντήσει την ίδια ημέρα με τον Έλληνα πρωθυπουργό και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Δεν ήταν μόνο η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν που αναβλήθηκε στο περιθώριο της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα, ο Τούρκος Πρόεδρος επρόκειτο να συναντήσει την ίδια ημέρα με τον Έλληνα πρωθυπουργό και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Η συνάντηση, ωστόσο, αναβλήθηκε με τα ιταλικά μέσα να κάνουν λόγο για περιορισμούς στα προγράμματα των δύο ηγετών. Στην περίπτωση της Μελόνι, ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί ποια πλευρά ζήτησε την αναβολή, αλλά ούτε έχει επαναπρογραμματιστεί, μέχρι στιγμής, νέα συνάντηση.

Υπενθυμίζεται πως συνεργάτες του Ταγίπ Ερντογάν ζήτησαν από την ελληνική αποστολή στη Νέα Υόρκη την αναβολή της συνάντησης με τον Έλληνα πρωθυπουργό διότι ο Τούρκος πρόεδρος κλήθηκε να λάβει μέρος σε σύσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, με αντικείμενο την Γάζα. Παρά τις προσπάθειες δεν βρέθηκε νέα ώρα που να εξυπηρετούσε και τους δύο ηγέτες. Σε δηλώσεις που έκανε αργότερα ο Έλληνας ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης, είπε ότι θα υπάρξει ευκαιρία για συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στο επόμενο διάστημα.