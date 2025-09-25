Νετανιάχου: Θα καταγγείλω τους ηγέτες που αναγνώρισαν Κράτος της Παλαιστίνης

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο ερχομός ενός παλαιστινιακού κράτους «δεν πρόκειται να συμβεί».

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου επέκρινε σήμερα τους ηγέτες που αναγνώρισαν πρόσφατα ένα παλαιστινιακό κράτος, πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πρόκειται να εκφωνήσει αύριο, Παρασκευή, ομιλία ενώπιον της συνόδου της Ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ενώ θα συναντηθεί επίσης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Στη Γενική Συνέλευση, θα πω την αλήθεια μας - την αλήθεια των πολιτών του Ισραήλ, την αλήθεια των (ισραηλινών) στρατιωτών, την αλήθεια του έθνους μας», δήλωσε στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν πριν αναχωρήσει, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Θα καταγγείλω αυτούς τους ηγέτες που, αντί να καταδικάσουν τους φονιάδες, τους βιαστές, αυτούς που έκαψαν παιδιά, θέλουν να τους δώσουν ένα Κράτος στην καρδιά της Γης του Ισραήλ», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, σε βάρος του οποίου εκδόθηκε το Νοέμβριο 2024 ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη λωρίδα της Γάζας.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο ερχομός ενός παλαιστινιακού κράτους «δεν πρόκειται να συμβεί».

Χθες, Τετάρτη, ο Νετανιάχου είχε δηλώσει πως το πρόσφατο κύμα αναγνωρίσεων ενός παλαιστινιακού κράτους, μεταξύ άλλων και από τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, «δεν δεσμεύει σε τίποτα το Ισραήλ» και χαρακτήρισε αυτή την απόφαση «επαίσχυντη συνθηκολόγηση ορισμένων ηγετών μπροστά στην παλαιστινιακή τρομοκρατία».

Σήμερα δήλωσε ότι θα συναντηθεί για τέταρτη φορά με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσινγκτον.

«Θα συζητήσω μαζί του για τις μεγάλες ευκαιρίες που έχουν φέρει οι νίκες μας καθώς και για την ανάγκη μας να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου: να φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, να νικήσουμε τη Χαμάς και να διευρύνουμε τον κύκλο της ειρήνης που άνοιξε μπροστά μας», δήλωσε.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ αναφέρθηκε χθες, Τετάρτη, σε ένα νέο «σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και τη Γάζα», το οποίο παρουσιάσθηκε την προηγουμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ σε αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Δήλωσε πως ελπίζει ότι θα υπάρξει «πρόοδος» μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί «να βάλει γρήγορα ένα τέλος» στη σύγκρουση, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, προσθέτοντας πως οι χώρες, που ήταν παρούσες σ' αυτή τη συνεδρίαση, «εξέφρασαν την ελπίδα τους να εργασθούν με τον ειδικό απεσταλμένο Γουίτκοφ για να μελετήσουν το σχέδιο του προέδρου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Φωτογραφία: @associatedpress