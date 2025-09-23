ΠΑΣΟΚ: Κατατέθηκε η τροπολογία με τα μέτρα προστασίας δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο

Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση των υπηρεσιών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση αύριο, Τετάρτη, στην ολομέλεια.

Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ η τροπολογία με τα μέτρα προστασίας των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου, αναβάθμισης του εξωδικαστικού μηχανισμού, προστασίας των δικαιωμάτων των οφειλετών απέναντι στις εταιρείες διαχείρισης και προαγωγής της διαφάνειας στις τραπεζικές συναλλαγές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ