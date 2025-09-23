Πολιτική | Διεθνή

Σερβία και Ρωσία υπογράφουν τον Οκτώβριο σημαντική συμφωνία εισαγωγής αερίου

Η Σερβία παραμένει μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο, αν και επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ.

Η Σερβία θα υπογράψει τον ερχόμενο μήνα με τη Μόσχα τριετή συμφωνία εισαγωγής αερίου, εξασφαλίζοντας ετήσιες προμήθειες 2,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της σερβικής κρατικής εταιρείας αερίου στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTS.

Ο Ντούσαν Μπαγιάτοβιτς της Srbijagas δήλωσε ότι η Σερβία λαμβάνει ήδη ημερήσιες προμήθειες 2,5 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αερίου από το Αζερμπαϊτζάν ενώ λαμβάνει επιπλέον 9,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα καθημερινά από τη Ρωσία.

Ο Μπαγιάτοβιτς δήλωσε ακόμα ότι η μοναδική εγκατάσταση αποθήκευσης αερίου της Σερβίας έχει 780 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, ενώ υπάρχει επιλογή για επιπλέον 200 εκατομμύρια κυβικά μέτρα από εγκατάσταση αποθήκευσης στην Ουγγαρία, εφόσον χρειασθεί.

Η Σερβία παραμένει μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη που εξακολουθούν να αγοράζουν ρωσικό φυσικό αέριο, αν και επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ.

Η κυβέρνηση έχει δεχθεί πιέσεις από δυτικές χώρες για να ευθυγραμμισθεί με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας λόγω της εισβολής της τελευταίας στην Ουκρανία, αλλά δεν έχει ακόμα κάνει κάτι σχετικά μ' αυτό.

