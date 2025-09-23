Χατζηδάκης: Δεν θέλουμε διαρκώς συγκρούσεις με την Τουρκία - Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο

Η καλύτερη επικοινωνία των παρεμβάσεων που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι η εφαρμογή τους.

«Δεν θέλουμε να βρισκόμαστε σε διαρκή συγκρουσιακή διάθεση με την Τουρκία. Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο, τα οποία είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Αλλά προφανώς η όποια βελτίωση των σχέσεων πέρνα μέσα από τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την σταθερή υποστήριξη των συμφερόντων της χώρας μας. Αυτό θα είναι το πλαίσιο της συζήτησης, που θα έχει απόψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο Action 24.

«Ακολουθούμε», πρόσθεσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, «μία πολιτική που είναι υπεύθυνη, σοβαρή, μακριά από κραυγές, αλλά πάντως στηρίζει σταθερά και σθεναρά τα εθνικά συμφέροντα». Σε ερώτηση δε σχετικά με αναφορές περί ενδοτικής πολιτικής, ο κ. Χατζηδάκης διερωτήθηκε αν είναι ενδοτισμός η οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, το πρόγραμμα για την αγορά των Rafale, οι τέσσερις φρεγάτες Belharra που έχουμε παραγγείλει, τα αεροσκάφη F 35 που ενισχύουν την εθνική άμυνα. Όπως επίσης ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα οικολογικά πάρκα, το γεγονός ότι ήρθε η Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Σε ερώτηση για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ και την απήχησή τους στην κοινωνία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε πως η καλύτερη επικοινωνία είναι η εφαρμογή των μέτρων. «Όταν εφαρμοστούν, πρόσθεσε, το όφελος θα είναι συγκεκριμένο και δεν θα είναι ό,τι βλέπει ο καθένας από την πλευρά του. Τον Οκτώβριο θα εφαρμοστούν οι αυξήσεις για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Το Νοέμβριο θα καταβληθεί το μόνιμο επίδομα των 250 ευρώ σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα και η επιστροφή ενοικίου στους ενοικιαστές. Ένας τρίτεκνος με μισθό 1500 ευρώ θα έχει ωφέλεια 1650 ευρώ το χρόνο από τις μειώσεις φόρων, δηλαδή παραπάνω από ένα μισθό. Για τους νέους μέχρι 25 ετών η φορολογία μηδενίζεται και μέχρι 30 ετών θα είναι 9 %. Οι ωφελούμενοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο –μισθωτοί, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, κάτοικοι νησιών, χωριών, νέοι– είναι περισσότερα από 4 εκατομμύρια πολίτες και σύντομα σε ηλεκτρονική εφαρμογή θα μπορεί καθένας να βλέπει τα μέτρα που τον αφορούν».

Αναφορικά με την κινητικότητα, που σχετίζεται με τη δημιουργία νέων κομμάτων, ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε: «Είμαι υπέρ της μεγάλης Νέας Δημοκρατίας γιατί πιστεύω ότι ο τόπος χρειάζεται ισχυρούς πυλώνες προκειμένου να κυβερνηθεί. Πιστεύω στην ενότητα μέσα και από τις διαφορετικές απόψεις που πάντοτε υπήρχαν. Από εκεί και πέρα, δεν μπορώ να επιβάλλω σε οποιονδήποτε να κάνει ή να μην κάνει κόμμα. Εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας και να προωθούμε τις μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα αυτή την ώρα έχουμε μια προσπάθεια στα πανεπιστήμια σε σχέση με τους αιώνιους φοιτητές, ένα ζήτημα που αντιμετωπίζεται συναινετικά. Έχουμε 175 κινητές μονάδες υγείας σε όλη τη χώρα. Έχουμε τη μεταρρύθμιση για τις πολεοδομίες. Έχουμε συνολικά στο δεύτερο εξάμηνο 25 διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Για αυτά μας ψήφισε ο κόσμος».

Τέλος, για την απεργία πείνας που πραγματοποιεί ο Πάνος Ρούτσι στην πλατεία Συντάγματος ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τόνισε: «Όλοι έχουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία για την τραγωδία των Τεμπών, όπως και παλιότερα για αντίστοιχες τραγωδίες στην Μάνδρα και το Μάτι. Το θέμα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ανθρωπιά και σύμφωνα με τους κανόνες δικαίου. Δεν είναι θέμα της κυβέρνησης ή της αντιπολίτευσης να υποδεικνύουν πως θα εφαρμοστούν οι κανόνες αυτοί. Υπάρχουν στο πλαίσιο της δικαιοσύνης οι δικαστές που είναι αρμόδιοι. Δεν θυμάμαι εγώ για παράδειγμα στην δική της Χρυσής Αυγής, η στην Μάνδρα ή στο Μάτι να τοποθετήθηκα προς τους δικαστικούς λειτουργούς για να κάνουν την μία ή την άλλη κίνηση. Το ίδιο πρέπει να γίνει και εδώ, να αφήσουμε τους αρμόδιους να κάνουν τη δουλειά τους. Κανείς δεν έχει μικρότερη ευαισθησία από κάποιον άλλο».