Σήμερα στις 21:00 η συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν στη Νέα Υόρκη

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 14.00 (ώρα Νέας Υόρκης). Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα συζητηθούν διμερή και περιφερειακά ζητήματα.

Η σύνθεση θα είναι 1 + 2, δηλαδή οι δύο ηγέτες, οι υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι διπλωματικοί σύμβουλοι Μίλτος Νικολαϊδης και Τσαγατάι Κιλίτς. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο «Σπίτι της Τουρκίας». Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι η συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί στον ΟΗΕ, σε χώρο που είχε υποδείξει η ελληνική πλευρά.

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη για Τρίτη και Τετάρτη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 80ής Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.

Σήμερα Τρίτη ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, τον Πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε Τζούλιους Μαάντα Μπίο, τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Πρόεδρο της Υεμένης Ρασάντ Αλ Αλίμι και τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακαθήσει στη δεξίωση που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αύριο Τετάρτη, στις 8.15 (ώρα Νέας Υόρκης), ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση που διοργανώνει η Αυστραλία με θέμα «Protecting Children in the Digital Age».

Στις 10.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα έχει συζήτηση με την αρχισυντάκτρια της Wall Street Journal, Έμα Τάκερ .

Στις 12.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σε ομογενειακή εκδήλωση στο Union League Club.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον μεταβατικό Πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ Αλ - Σάρα.

Στις 15.00 (ώρα Νέας Υόρκης) ο πρωθυπουργός θα μιλήσει σε εκδήλωση της κορεατικής Προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Διεθνής Ειρήνη & Ασφάλεια».

Στις 20.30 (ώρα Νέας Υόρκης) ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην τελετή βράβευσης του Οικουμενικού Πατριάρχη με το Templeton Prize.