Πολιτική | Διεθνή

Λευκός Οίκος: Η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Βενεζουέλα δεν έχει αλλάξει

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Λευκός Οίκος: Η στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στη Βενεζουέλα δεν έχει αλλάξει
Η Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον παρέλαβε μια επιστολή του Μαδούρο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιείχε «πολλά ψέματα».

Η στάση της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στη Βενεζουέλα «δεν έχει αλλάξει» και «θεωρούμε ότι το καθεστώς του (Νικολάς) Μαδούρο δεν είναι νόμιμο», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, αφού ο Βενεζουελάνος πρόεδρος πρότεινε διάλογο με τις ΗΠΑ.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον παρέλαβε μια επιστολή του Μαδούρο προς τον Ντόναλντ Τραμπ, η οποία περιείχε «πολλά ψέματα» και επανέλαβε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος «να χρησιμοποιήσει όλα τα αναγκαία μέσα για να βάλει τέλος στο παράνομο εμπόριο φονικών ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα προς τις ΗΠΑ».

Η επιστολή αυτή, με την οποία ο Μαδούρο ζητούσε απευθείας συνομιλίες, στάλθηκε μετά το πρώτο αμερικανικό πλήγμα σε ένα πλοίο από τη Βενεζουέλα που σύμφωνα με τον Τραμπ μετέφερε διακινητές ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΥΠΕΘΟ - ΑΑΔΕ: H διαδικασία για την επιστροφή ενοικίου - Πότε θα γίνουν οι πληρωμές

Οι 10 νεότεροι δισεκατομμυριούχοι του Forbes 400

Καλπάζουν οι τιμές κατοικιών και τα ενοίκια - Το γράφημα της εβδομάδας

tags:
ΗΠΑ
Ντόναλντ Τραμπ
Βενεζουέλα

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider