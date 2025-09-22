Πολιτική | Διεθνή

Κρεμλίνο: Η λύση των δύο κρατών μόνη λύση για διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μ. Ανατολή

«Αυτό παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακρόχρονη σύγκρουση», δήλωσε ο Ντιμίτρι Πεσκόφ.

Η Ρωσία συνεχίζει να πιστεύει ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μοναδικός τρόπος για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο, αφότου ερωτήθηκε για την απόφαση κάποιων κρατών της Δύσης να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος.

Η Βρετανία, ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Πορτογαλία αναγνώρισαν χθες παλαιστινιακό κράτος σε μια κίνηση η οποία προκλήθηκε από την απογοήτευση για τον πόλεμο στη Γάζα και έχει στόχο την προώθηση της λύσης των δύο κρατών, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ.

«Παραμένουμε ταγμένοι στα θεμελιώδη ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και ταγμένοι στη διεθνή θέση για την πιθανότητα επίλυσης του παλαιστινοϊσραηλινού προβλήματος στη βάση της προσέγγισης δύο κρατών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

«Αυτό παραμένει η προσέγγισή μας και πιστεύουμε ότι είναι ο μοναδικός δυνατός τρόπος για να βρεθεί λύση σε αυτή την εξαιρετικά περίπλοκη, μακρόχρονη σύγκρουση, που τώρα είναι ίσως στην πιο οξεία και τραγική φάση σε ολόκληρη την ιστορία της».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

