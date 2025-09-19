Πολιτική | Διεθνή

Συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα

Newsroom
Συνάντηση Λαβρόφ - Ρούμπιο στο περιθώριο της ΓΣ του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα
Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθούν την ερχόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη.

«Είναι σαφές ότι θα συζητήσουν ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, τόσο διμερών όσο και πολυμερών», δήλωσε ο Βασίλι Νεμπένζια, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. «Δεν υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα αλλά προβλέπεται συνάντηση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σεργκέι Λαβρόφ
Μάρκο Ρούμπιο
ΗΠΑ
Ρωσία

