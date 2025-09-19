Μητσοτάκης: Ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω μείωσης της φορολόγησης των ενοικίων

Ο πρωθυπουργός πρότεινε για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Μάξιμο Χαρικόπουλο και αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο και στις 5 πυξίδες στις οποίες στηρίζεται ενώ επανέλαβε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να εξετάσει περαιτέρω μείωση της φορολόγησης των ενοικίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στη συνεδρίαση της ΚΟ της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή. Ο πρωθυπουργός πρότεινε για γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον Μάξιμο Χαρικόπουλο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο κυβερνητικό έργο και στις 5 πυξίδες στις οποίες στηρίζεται ενώ επανέλαβε ότι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επανέλαβε πως αποτελεί προτεραιότητα το μεταναστευτικό και η ασφάλεια των συνόρων της χώρας, αλλά και η αναβάθμιση της άμυνας μέσω καλύτερων αποδοχών για τα στελέχη και συνέχιση της ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων.

«Στον 6ο χρόνο διακυβέρνησης παραμένουμε το πιο ισχυρό κόμμα της χώρας, 15 μονάδες μπροστά από το δεύτερο. Είμαστε η πιο ανθεκτική και συνεπής δύναμη της Μεταπολίτευσης. Η μόνη που μπορεί να κρατήσει το τιμόνι του εθνικού σκάφους σε ταραγμένους καιρούς, χωρίς να απειληθούν οι κατακτήσεις των Ελλήνων. Εκείνη που μπορεί να οδηγήσει την πατρίδα, με ασφάλεια και ελπίδα, στο τέλος της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα» τόνισε στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητώντας από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, να συνεχίζουν την καθημερινή δουλειά και να τη συνδυάσουν «με δυναμικό άνοιγμα σε όλες τις περιφέρειες, ακούμε κάθε παράπονο και παρουσιάζουμε τις πολιτικές μας».

«Οι μεγάλες νίκες μας έρχονται όταν η παράταξη αναβαπτίζει τις αξίες της στα δεδομένα της εποχής και με τη δύναμη των ιδεών της ενσωματώνει και άλλες. Η Κοινοβουλευτική μας Ομάδα έχει καθήκον να βρεθεί στην πρώτη γραμμή. Απαιτείται εσωτερικός διάλογος και εξωτερική πειθαρχία. Πλουραλιστικός προβληματισμός, αλλά και κοινή στάση. Και, πάνω από όλα, χαμηλό βλέμμα και υψηλούς στόχους» σημείωσε ο πρωθυπουργός και δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια, ζητώντας απόλυτη ετοιμότητα για τις μάχες που έρχονται, απέναντι στον λαϊκισμό, τα fake news, αλλά και συμφέροντα, καθώς και Μέσα Ενημέρωσης: «Είμαστε αισιόδοξοι απέναντι στις μάχες που έρχονται. Αρκεί να μείνουμε με επιμονή και συνέπεια στην μεταρρυθμιστική μας πολιτική. Θα πρέπει, να είμαστε έτοιμοι για επιθέσεις που θα αμφισβητούν την ομαλότητα και τη σιγουριά που διαθέτει, σήμερα, η Ελλάδα. Είτε αυτές θα προέρχονται από τον λαϊκισμό που θα προσπαθεί με fake news να στήνει, κάθε τόσο, σενάρια συνωμοσίας. Είτε θα πηγάζουν από συμφέροντα και μέσα ενημέρωσης που θα ήθελαν αδύναμες κυβερνήσεις για να δυναμώνουν οι δικές τους πιέσεις».

Η μείωση της φορολογίας ισοδυναμεί με αύξηση μισθών

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η μείωση της φορολογίας, όπως οι πολίτες θα την δουν από τον Ιανουάριο του 2026, ισοδυναμεί με πραγματική αύξηση μισθών. «Αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους προτείνουν συμπληρωματικά μέτρα, όπως η μείωση του ΦΠΑ ή ο 13ος μισθός στο δημόσιο. Είναι μια ευκαιρία και σήμερα στο δημόσιο λόγο να ξεκαθαρίσουμε κάποια απλά δεδομένα. Ο δημοσιονομικός χώρος τον οποίο η κυβέρνηση είχε στη διάθεσή της εξαντλήθηκε με τις παρεμβάσεις που εξήγγειλα. Οτιδήποτε πάνω από αυτό θα οδηγούσε σε περιπέτειες. Ο χώρος τον οποίο έχουμε στη διάθεσή μας είναι ορισμένος. Διαθέτουμε δημοσιονομικό χώρο και είναι επιτυχία της οικονομικής μας πολιτικής», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας ότι πχ στη Γαλλία μειώνουν παροχές και αυξάνουν φόρους.

«Ανακατευθύνουμε το μέρισμα της ανάπτυξης και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής απευθείας στην τσέπη των πολιτών» ενώ σημείωσε πως «οι αλλαγές από 1η Ιανουαρίου ισοδυναμεί με αύξηση μισθών». Παράλληλα ανέφερε πως «σε συνδυασμό με τη μείωση της φορολογικής κλίμακας στα ακίνητα προσβλέπουμε σε μεγαλύτερη συμμόρφωση από ιδιοκτήτες και επαναλαμβάνω ότι είμαι ανοιχτός για περαιτέρω μείωση στο μέλλον».

«Αυτή η παράταξη δεν πρόκειται ποτέ ξανά να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας. Αν κάποιος έχει να προτείνει άλλα μέτρα, να τα καταψηφίσει αυτά και να πει πώς θα κατανείμει αυτόν το χώρο. Όταν κάποιοι ισχυρίζονται ότι η λύση στην ακρίβεια είναι η μείωση του ΦΠΑ, τους ζητώ να μιλήσουν με την Τράπεζα της Ελλάδος, να δουν παραδείγματα από άλλες μειώσεις ΦΠΑ και στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε με θάρρος τις δικές μας επιλογές που στηρίζουν άμεσα το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Οι ονομαστικοί μισθοί έχουν αυξηθεί και αυξάνεται ο πραγματικός μισθός με τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

«Όσο μπαίνουμε σε διάλογο με την αντιπολίτευση τόσο θα φαίνεται ότι το πρόβλημα που διατρέχει το πολιτικό σκηνικό είναι ότι έχουμε πολλά κόμματα αλλά καμία ουσιαστική αντιπρόταση», υπογράμμισε.

Μητσοτάκης: «Η ΝΔ είναι το κόμμα των πολλών» - Οι πέντε πυξίδες της κυβέρνησης

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι το 2025 ψηφίστηκαν 63 νομοσχέδια και ανέλυσε τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης υπογραμμίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία «είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας»:

Έμπρακτη στήριξη της μεσαίας τάξης, των οικογενειών, των νέων και της περιφέρειας.

Μειώσεις φόρων με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ανάσχεση της ακρίβειας. «Είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για να στηρίζουμε την κοινωνία», σημείωσε.

Μεταρρυθμίσεις σε κρίσιμους τομείς για τον εκσυγχρονισμό του κράτους.

Εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας παντού. Ο πρωθυπουργός τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η επόμενη πανεπιστημιακή χρονιά θα ξεκινήσει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε ΑΕΙ της χώρας».

Ισχυρή Ελλάδα με προτεραιότητα τη φύλαξη των συνόρων και την ενίσχυση της άμυνας. Όπως είπε, «στο τελευταίο ΚΥΣΕΑ λάβαμε σημαντικές αποφάσεις: προχωράμε όχι μόνο στην απόκτηση της 4ης Belharra αλλά και στην αναβάθμιση των άλλων τριών. Παράλληλα, δίνουμε αναβαθμισμένους μισθούς στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων».

«Όλες αυτές οι επιλογές είναι κατευθύνσεις ταυτοτικές της ιδεολογικής και πολιτικής φυσιογνωμίας της ΝΔ. Είναι το κόμμα των πολλών όταν προωθούμε φοροελαφρύνσεις που αφορούν 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας. Είμαστε και η παράταξη των νέων. Όταν κανείς νέος έως 25 έτη με εισόδημα έως 20.000 ευρώ δεν θα πληρώνει φόρο εισοδήματος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ, σημειώνοντας ότι είναι κάτι λιγότερο από 300.000 οι ωφελημένοι από αυτές τις ρυθμίσεις.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση υλοποίησε τολμηρή φορολογική μεταρρύθμιση που στέλνει μήνυμα στη νέα γενιά να μπει νωρίτερα στην αγορά εργασίας.

Είπε επίσης ότι η ΝΔ είναι η παράταξη που είναι κοντά στην ελληνική οικογένεια και ανέφερε μέτρα που αφορούν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ενώ μίλησε και για τις αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στην ελληνική επικράτεια» τόνισε και αναφέρθηκε στις περιπτώσεις εκείνες που ο ΕΝΦΙΑ εντός δύο ετών θα έχει μηδενιστεί αλλά και στον μειωμένο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά.

«Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους συνταξιούχους που βλέπουν σταθερά τις απολαβές τους να αυξάνονται. Από αυτούς 670.000 εντός επόμενης διετίας λυτρώνονται πια από την προσωπική διαφορά. Είμαστε η παράταξη που στέκεται δίπλα στους πιο αδύναμους συνταξιούχους με το έκτακτο επίδομα των 250 ευρώ το οποίο αποκτά μόνιμα χαρακτηριστικά, όπως και θα επιστρέφεται στους ενοικιαστές ένα ενοίκιο κάθε χρόνο», πρόσθεσε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέχεια ανέφερε ότι το παράλογο «όχι» σε όλα, μετατρέπεται στην πράξη σε «ναι» σε τίποτα. «Εκεί που κάποιος στη Θεσσαλονίκη έκανε λόγο για πατριωτικούς φόρους, εμείς προτάσσουμε τις πατριωτικές φοροελαφρύνσεις. Άλλος έβαψε πράσινο το δικό του λεφτόδεντρο, εμείς παρουσιάσαμε κοστολογημένο φορολογικό σχέδιο με παραδείγματα πώς θα ωφεληθούν εκατομμύρια συμπολίτες».

«Η αντίστιξη σε αυτό το πλεόνασμα λαϊκισμού δεν είναι άλλο από την προβολή των δικών μας προτάσεων και την υπενθύμιση του δικού μας συνολικού έργου», ανέφερε.

Επιπλέον, υπενθύμισε πως δημιουργήθηκαν 500.000 θέσεις εργασίας και μειώθηκαν 83 φόροι, υλοποιήθηκε η ψηφιακή κάρτα εργασίας, έγινε πράξη το gov.gr, αναβαθμίζονται 93 νοσοκομεία και 163 κέντρα υγείας. Μεταξύ άλλων επισήμανε, τη μεγάλη αναγνώριση που έχει από τους πολίτες η προσπάθεια με τις προληπτικές εξετάσεις. «Αυτή η παράταξη νοιάζεται και φροντίζει κάθε Έλληνα και Ελληνίδα ανεξαρτήτως που βρίσκεται», ανέφερε ενώ μίλησε και για την ανακαίνιση 400 σχολείων μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Εξασφαλίσαμε από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών πρόσθετη χρηματοδότηση για να ανακατασκευάσουμε 2.000 σχολεία», πρόσθεσε και αναφέρθηκε στα 4 μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία θα λειτουργήσουν στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο και τις παρεμβάσεις στα ΜΜΜ όπως το Μετρό Θεσσαλονίκης, η 24ωρη λειτουργία τους τα Σάββατα, η αστυνόμευση κυρίως Παρασκευή και Σάββατο στις κεντρικές λεωφόρους με αλκοτέστ και η εφαρμογή του νέου ΚΟΚ.

«Όλα αυτά είναι μικρές νίκες, κάποιες ενδεχομένως μεγαλύτερες. Κάνουν καλύτερη τη χώρα και τη ζωή των πολιτών», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, τα Θαλάσσια Πάρκα και τη μεγάλη εθνική επιτυχία που είπε είναι το ενδιαφέρον της chevron. «Εξέλιξη που δικαιώνει απόλυτα τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με βάση το δίκαιο της θάλασσας», τόνισε.

«Όπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Να θυμίζουμε που βρισκόμαστε και που θέλουμε να πάμε τους επόμενους 20 μήνες. Είναι πολύς χρόνος ή και λίγος να κάποιος πατήσει το φρένο. Εμείς έχουμε βαρύ προγραμματισμό μεταρρυθμίσεων τις οποίες ξεδιπλώνουμε. Υποχρέωσή μας είναι να ξεπερνάμε και τον δικό μας κακό εαυτό ο οποίος μερικές φορές αισθάνομαι ότι μπορεί να γίνεται ο μεγαλύτερος αντίπαλος όταν συναντιέται με παθογένειες του κράτους. Το παράδειγμα του ΟΠΕΚΕΠΕ χαρακτηριστικό. Δική μας υποχρέωση να το αντιμετωπίσουμε. Επιθυμούμε απόλυτη διαφάνεια και αλήθεια και αντιμετώπιση διαχρονικών παθογενειών που ήρθαν από το παρελθόν. Εν κινήσει ουσιαστικά να μετεξελίξουμε τον οργανισμό, να τον ενσωματώσουμε στη νέα ΑΑΔΕ, να εξακολουθούμε να κάνουμε πληρωμές με ασφάλεια και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις αρχές εκείνες που είναι επιφορτισμένες με τον εντοπισμό των επιτηδείων και επιστρέφοντας τις παράνομες επιδοτήσεις. Έχει γίνει πολύ σοβαρή δουλειά. 1036 ΑΦΜ έλαβαν σχεδόν 23 εκατ. ευρώ. Ο έλεγχος συνεχίζεται. Με δικές μας ενέργειες πολύ πριν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εμπλακεί, έχει ασχοληθεί και ασχολείται η ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κοινωνία μπορεί να συγχωρήσει μία αστοχία αλλά όχι την έπαρση και την αλαζονεία. Ο πρωθυπουργός ζήτησε δυναμικό άνοιγμα στις περιφέρειες και είπε ότι δίνει έμφαση στα τοπικά σχέδια ανάπτυξης.

«Όπως αναγεννήθηκε ο ΕΦΚΑ, έτσι θα αλλάξει και ο ΟΠΕΚΕΠΕ! Όπως το gov.gr δεν ρωτά ποιος είσαι για να σε εξυπηρετήσει, έτσι και οι Πολεοδομίες αύριο θα λειτουργήσουν σωστά! Κι αν αυτό αφορά μία φορά τους πολίτες, αφορά 2 φορές εμάς. Ας μην ξεχνάμε πως η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει μία αστοχία. Όμως δεν συγχωρεί ποτέ την έπαρση και την αυθαιρεσία».

Νέος γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ ο Μάξιμος Χαρακόπουλος

«Όταν τον περασμένο Απρίλιο αναδεικνύαμε τον Απόστολο γραμματέα της ΚΟ κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το νήμα της ζωή του έμελλε να κοπεί. Το παράδειγμά του θα δείχνει πάντα τον δρόμο σε όσους ακολουθούν», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η πρότασή του για τη θέση του νέου γραμματέα της ΚΟ είναι ο Μάξιμος Χαρακόπουλος. «Είναι μια ψύχραιμη φωνή. Έχει γράψει πολλά χλμ και στο κόμμα, και στη Βουλή, και σε κυβερνητικές θέσεις. Μάξιμε, σου εύχομαι καλή δύναμη στα νέα σου καθήκοντα», συνέχισε.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση ξεκίνησε με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

«Ορατά αποτελέσματα στις περιφέρειες» - Εκλογές το 2027

«Να έχουμε αίσθηση ότι όταν θα πάμε στις εκλογές του 2027 οι πολίτες θα πρέπει να βλέπουν ορατά αποτελέσματα στις περιφέρειες. Χρέος μας να ακούμε και να κατανοούμε τους πολίτες όταν μιλούν για το πρόβλημα της συσσωρευμένης ακρίβειας. Να περιγράφουμε τις παρεμβάσεις που κάνουμε. Π.χ. τον Σεπτέμβριο είχαμε σημαντική αποκλιμάκωση στους λογαριασμούς του ρεύματος. Όσο μειώνεται η χονδρική τιμή τόσο έχω απαίτηση από την λιανική, να αισθάνονται τις μειώσεις οι πολίτες. Σημασία από τώρα μέχρι τον Ιανουάριο που θα δουν οι πολίτες τις μειώσεις φόρων, να εξηγούμε πως οι μειωμένοι φόροι μεταφράζονται σε διαθέσιμο εισόδημα», επισήμανε.

«Ο πληθωρισμός υποχωρεί, θα υποχωρήσει περισσότερο. Οι μόνιμες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις έχουν έρθει για να μείνουν. Σύμμαχό μας θα έχουμε το κόμμα μας, τις προσυνεδριακές διαδικασίες, τις εσωκομματικές εκλογές για εγγραφή νέων μελών, το συνέδριό μας την άνοιξη του 2026 και θα είναι η τελευταία μεγάλη κομματική εκδήλωση πριν από τις εκλογές του 2027. Να πορευτούμε όλοι μαζί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχει αποδώσει στο παρελθόν. Εμείς κάναμε πράξη τη διακήρυξη του Κωνσταντίνου Καραμανλή που πηγαίνει πέρα από τις ετικέτες του κέντρου, της δεξιάς, της αριστεράς. Γι' αυτό φτάσαμε σε αυτά τα ποσοστά. Οι μεγάλες νίκες έρχεται όταν μέσα από την σκληρή δουλειά μπορούμε να βελτιώνουμε τις ζωές των πολιτών. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας», τόνισε.