Τέμπη: Κληρώθηκαν τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου για τη δίωξη Καραμανλή

Τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου Επικρατείας

Κληρώθηκαν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής τα μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου, μετά την απόφαση της Ολομέλειας στις 22 Ιουλίου 2025, για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή, σχετικά με το «τραγικό δυστύχημα, που έλαβε χώρα στις 28/02/2023 στην περιοχή Ευαγγελισμός Τεμπών Λάρισας», για την ενδεχόμενη τέλεση από τον ως άνω πρώην υπουργό του αδικήματος «της παράβασης καθήκοντος (259 ΠΚ) και ειδικότερα της κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2021 έως και τις 28.2.2023, κατά παράβαση του άρθρου 40 παρ.3 του νόμου 4974/2022 και προς τον σκοπό πρόκλησης οικονομικής βλάβης στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος ΑΕ"», κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Τακτικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν πέντε δικαστικοί, τρεις εκ του Αρείου Πάγου και δύο εκ του Συμβουλίου Επικρατείας. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν η κ. Μπλέτα Στυλιανή (ΑΠ), ο κ. Γιαρένης Ηλίας (ΑΠ), η κ. Νάκου Κωνσταντίνα (ΑΠ), η κ. Σδράκα Αγορίτσα (ΣτΕ) και ο κ. Σύμπλης Ιωάννης (ΣτΕ).

Αναπληρωματικά μέλη του Δικαστικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν τρεις δικαστικοί, δύο από τον ΑΠ και ένας από το ΣτΕ. Συγκεκριμένα, κληρώθηκαν ο κ. Αποστολόπουλος Ιωάννης (ΑΠ), η κ. Γκουδή-Νινέ Παναγιώτα (ΑΠ) και ο κ. Σπαχής Οδυσσέας (ΣτΕ).

Τέλος, εκ της της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, αναδείχθηκε ως ασκούσα καθήκοντα εισαγγελέα του Δικαστικού Συμβουλίου η κ. Ζάκα Παγώνα και ως αναπληρωτής της ο κ. Σοφουλάκης Κωνσταντίνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

