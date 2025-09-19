Πολιτική | Ελλάδα

Δήλωση Σαμαρά για Τέμπη: Κανένα ηθικό έρεισμα στην απόρριψη του αιτήματος των γονιών για εκταφή

Δήλωση με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς.

Δήλωση με αφορμή τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών έκανε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας πως αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους.

Όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση, «ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου και πολιτικός που είχε την ευθύνη για την χώρα στην πιο κρίσιμη στιγμή της πρόσφατης ιστορίας της, θεωρώ υποχρέωσή μου να επισημάνω το εξής για τις πρόσφατες εξελίξεις στην τραγωδία των Τεμπών:

Δεν υπάρχει ηθικό έρεισμα στην επίμονη απόρριψη του αιτήματος των γονιών των θυμάτων να προχωρήσουν στην εκταφή των σορών των παιδιών τους. Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους. Είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα».

