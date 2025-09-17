Πολιτική | Διεθνή

Μελόνι για Γάζα: Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη

Στις δραματικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε απόψε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κατά τη διάρκεια ομιλίας της στην Ανκόνα, ενόψει των περιφερειακών εκλογών που διεξαχθούν σε λίγες ημέρες στην περιοχή Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας.

«Η αντίδραση του Ισραήλ είναι σαφώς δυσανάλογη. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί παρά να επιδεινωθεί με την κατάληψη της πόλης της Γάζας. Μια επιλογή την οποία η Ιταλία δεν μπορεί να συμμεριστεί», δήλωσε η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς συνεχίζουν, και τώρα, να αρνούνται να απελευθερώσουν τους ομήρους. Ας προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε την ειρήνη δίνοντας απαντήσεις όχι μόνο με συνθήματα», πρόσθεσε η Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

tags:
Ιταλία
Τζόρτζια Μελόνι
Ισραήλ
Γάζα

