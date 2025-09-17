ΥΠΟΙΚ Ισραήλ: «Χρυσωρυχείο» ακινήτων η Γάζα - Μιλάμε με τις ΗΠΑ πώς θα την μοιράσουμε

Ως ένα «χρυσωρυχείο ακινήτων» χαρακτήρισε την Λωρίδα της Γάζας ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν ήδη αρχίσει συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το πώς θα χωρίσουν τον παράκτιο θύλακα μετά τον πόλεμο.

Σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, ο ακροδεξιός υπουργός δήλωσε σε συνέδριο ακινήτων στο Τελ Αβίβ ότι «στη Γάζα υπάρχει μια πραγματική ευκαιρία ακινήτων που αποδίδει τα έξοδά της» και πως έχει «ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τους Αμερικανούς».

«Έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα σε αυτόν τον πόλεμο. Πρέπει να δούμε πώς θα διαιρέσουμε τη γη σε ποσοστά», λέει ο Σμότριτς, προσθέτοντας ότι «την κατεδάφιση, το πρώτο στάδιο στην ανανέωση της πόλης, την έχουμε ήδη κάνει. Τώρα απλώς πρέπει να χτίσουμε».

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει κατά καιρούς μιλήσει για την επιθυμία του να μετατρέψει τη Λωρίδα της Γάζας σε μια «Ριβιέρα» που θα ελέγχεται από τους Αμερικανούς, ένα σχέδιο που θα ενθάρρυνε μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού να αποχωρήσει μετά τον πόλεμο.

Τον περασμένο μήνα, η Washington Post ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξέταζε μια πρόταση για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία θα έθετε τη Λωρίδα υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ για μια δεκαετία και θα πλήρωνε περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού της για να μετεγκατασταθεί, πολλοί από αυτούς μόνιμα.

Τα σχέδια του Τραμπ έχουν απορριφθεί από τους Παλαιστίνιους, τον αραβικό κόσμο και μεγάλο μέρος της διεθνούς κοινότητας.

Όπως αναφέρουν οι Times of Israel, ο Σμότριτς αποκήρυξε τη χθεσινή δήλωση του Νετανιάχου ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει αυξανόμενη απομόνωση και μπορεί να χρειαστεί να γίνει μια αυτοδύναμη οικονομία με «αυταρχικά χαρακτηριστικά» και ένα είδος «υπερ-Σπάρτης».

«Δεν συμφωνώ με τα λόγια του πρωθυπουργού και πραγματικά δεν μου άρεσε η σύγκριση με τη Σπάρτη», ανέφερε.

Τα σχόλια του Νετανιάχου προκάλεσαν έντονη κριτική από επικεφαλής της αντιπολίτευσης και επιχειρηματικούς ηγέτες και ακολουθήθηκαν από πτώση της αξίας των μετοχών στο Χρηματιστήριο του Τελ Αβίβ.

Απαντώντας, ο Νετανιάχου δήλωσε την Τρίτη ότι είχε «πλήρη εμπιστοσύνη» στην ισραηλινή οικονομία και προσπάθησε να διευκρινίσει ότι τα σχόλιά του επικεντρώνονταν στις αμυντικές βιομηχανίες και όχι στην ευρύτερη οικονομία.