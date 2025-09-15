Ευ. Βενιζέλος για Novartis: Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων έγινε με μεγάλη καθυστέρηση

Όπως αναφέρει, η καταδίκη έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση και οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου.

Tην απόφαση για τους μάρτυρες της υπόθεσης Novartis «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση» που εδώ και μήνες δικάζονται για ψευδή κατάθεση και ψευδή καταμήνυση, σχολιάζει με δήλωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

Αναλυτικά, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η καταδίκη των κουκουλοφόρων μαρτύρων (επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων) της σκευωρίας Νοβάρτις είναι ένα βήμα που έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση. Το θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο είναι ότι οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου».

Σημειώνεται πως το Μονομελές πλημμελειοδικείο επέβαλε συνολική ποινή 25 μηνών φυλάκισης στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μήνες στη Μαρία Μαραγγέλη, ορίζοντας 3ετή αναστολή στην έφεση των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων για την υπόθεση Novartis. Το δικαστήριο αναγνώρισε το ελαφρυντικό του σύννομου βίου και στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες. Η πρόεδρος απέρριψε και για τους δύο κατηγορούμενους την ελαφρυντική περίσταση των μη ταπεινών αιτιών που αιτήθηκαν οι συνήγοροί τους.