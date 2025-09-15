Πολιτική | Ελλάδα

Σαμαράς για Novartis: Επιβάλλεται η αποκάλυψη και των ηθικών αυτουργών της σκευωρίας

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!», αναφέρει σε ανάτησή του στα social media ο Αντώνης Σαμαράς σχετικά με την απόφαση για την υπόθεση Novartis.

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!
Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβάρτις!
Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

