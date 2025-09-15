Πολιτική | Ελλάδα

Αβραμόπουλος για Novartis: Πλήρης αποκάλυψη της σκευωρίας που επί χρόνια δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή

Αβραμόπουλος για Novartis: Πλήρης αποκάλυψη της σκευωρίας που επί χρόνια δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή
«Η σκευωρία αποκαλύφθηκε. Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί» πρόσθεσε

«Η καταδίκη των δύο κουκουλοφόρων για ψευδομαρτυρία αποτελεί την πλήρη αποκάλυψη της σκευωρίας που επί χρόνια δηλητηρίασε τη δημόσια ζωή και επιχείρησε να κατασκευάσει ενοχές εκεί όπου δεν υπήρχαν», τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την υπόθεση Novartis.

«Η Δικαιοσύνη έκανε το πρώτο βήμα. Τώρα οφείλουν να μιλήσουν οι ίδιοι οι καταδικασμένοι και να αποκαλύψουν ποιοι τους έβαλαν να καταθέσουν ψευδώς. Ποιοι ήταν οι ηθικοί αυτουργοί, ποιοι οργάνωσαν και κατεύθυναν αυτήν την πλεκτάνη» επισημαίνει στη δήλωσή του ο κ. Αβραμόπουλος.

«Η κοινωνία απαιτεί απαντήσεις και δεν μπορεί να αρκεστεί μόνο στους εκτελεστές. Η αλήθεια πρέπει να φτάσει μέχρι τους εμπνευστές και καθοδηγητές. Γιατί μόνο έτσι θα αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δικαιοσύνη και στους θεσμούς. Η σκευωρία αποκαλύφθηκε. Απομένει να αποκαλυφθούν οι σκευωροί» πρόσθεσε.

