Κόστα: Πρέπει να προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα ξεκίνησε τις δηλώσεις του ευχαριστώντας τον Έλληνα πρωθυπουργό για την υποδοχή, και είπε ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η επίσκεψη για την ΕΕ γιατί οι θεσμοί της Ένωσης «πρέπει να έρθουν πιο κοντά στους πολίτες, και οι ηγέτες και οι λαοί έχουν σημασία».

Ο κ. Κόστα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενότητας της Ευρώπης και είπε ότι «σας χρειαζόμαστε όλους να χτίσουμε την ενότητα γιατί η ενότητα είναι η δύναμη μας».

Συνεχάρη την Ελλάδα «για αυτά που έκανε την τελευταία 10ετία» και χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το πώς καταφέρατε να ανακάμψει. «Τώρα έχετε προτεραιότητες στην ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια. Τίποτα όμως δεν μπορεί αν γίνει χωρίς κάποια στοιχεία μακροοικονομικής πολιτικής. Τα έχετε πετύχει και είναι πολύ σημαντικά για την ευρωζώνη. Τώρα επικεντρωνόμαστε στην ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα. Πρέπει να προσφέρετε εμπιστοσύνη στους επενδυτές για την ενίσχυση της οικονομίας γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι μπορούμε να επενδύσουμε στην ασφάλεια, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς ισχυρή οικονομία» ανέφερε.

Ο κ. Κόστα επισήμανε πως «όταν μιλάμε για ασφάλεια το πρώτο που έρχεται στο νου είναι τα ανατολικά σύνορα και η απειλή της Ρωσίας. Όμως δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι έχουμε κι άλλα σύνορα που πρέπει να προστατεύονται από Κύπρο μέχρι Φινλανδία και από την Πορτογαλία μέχρι τη Ρουμανία. Πρέπει να βελτιωθεί η διαχείριση των συνόρων μας ώστε να αντιμετωπιστεί η παράνομη μετανάστευση και οι διακινητές, και πρέπει να έχουμε ισχυρότερη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική».

Εξέφρασε τη συμφωνία με του με τον κ. Μητσοτάκη για το ότι «χρειάζεται κοινή χρηματοδότηση η κοινή ευρωπαϊκή άμυνα» αναφέρθηκε στο πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 150 δισ. ευρώ, αλλά όπως είπε «πρέπει να γίνουν περισσότερα και από κοινού». «Πρέπει να αυξηθεί σημαντικά η στρατιωτική δαπάνη» είπε και τόνισε ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει καλή κοινή χρηματοδότηση από κοινό ταμείο, και γι' αυτό χρειάζεται μια ισχυρότερη οικονομία».

Επισήμανε ότι πρέπει να αυξηθεί το μέγεθος των αμυντικών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και να βελτιωθεί η αμυντική βιομηχανία, ενώ τόνισε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πολύ σημαντική γεωστρατηγική θέση, είναι η γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή προκαλούν δυσκολία στην Ευρώπη ως προς την σταθερότητα και τις μεταναστευτικές ροές, και πρέπει να ασχοληθούμε με την περιοχή».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση περί κοινού δανεισμού ο κ. Κόστα είπε ότι «πριν από τέσσερα χρόνια κανείς δεν μιλούσε για κοινή άμυνα στην Ευρώπη» ενώ μετά την επίθεση της Ρωσίας «υποστηρίζουμε πολιτικά οικονομικά και στρατιωτικά την Ουκρανία. Είναι πολύ σημαντικά όσα έγιναν. Υπάρχει το πρόγραμμα 150 δισ. ευρώ σε δάνεια σε κράτη μέλη για την άμυνα. Χρειαζόμαστε περισσότερα και από κοινού. Στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι ευκαιρία να αποφασίσουμε τι και πως πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Αν η άμυνα είναι κοινή πρέπει να υπάρχει κοινή χρηματοδότηση» κατέληξε.

