Μπέσεντ: Είμαστε κοντά σε μια συμφωνία με το Πεκίνο για το TikTok

Newsroom
Σκοτ Μπέσεντ / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Οι ΗΠΑ βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας με την Κίνα για το TikTok, δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ πριν από μια δεύτερη ημέρα εμπορικών συνομιλιών με κινεζική αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη.

Αν ωστόσο δεν επιτευχθεί συμφωνία για το TikTok, αυτό δεν θα επηρεάσει τη συνολική σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα, η οποία είναι «πολύ καλή στα πιο υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε ο Αμερικανός υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φώτο: @associatedpress

tags:
Σκοτ Μπέσεντ

