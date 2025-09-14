Κυβερνητικές πηγές: Ο κ. Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ επανέφερε τα «πράσινα λεφτόδεντρα» του παρελθόντος

«Αντί για εναλλακτικές προτάσεις, περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της χώρας στις περιπέτειες του παρελθόντος».

"Αντί για «προγραμματικό σχέδιο», ο κ. Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ επανέφερε τις αποτυχημένες συνταγές του παρελθόντος με «πράσινα λεφτόδεντρα» και «ακάλυπτες» υποσχέσεις" τόνισαν κυβερνητικές πηγές σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Οι ίδιες πηγές κατηγόρησαν τον κ.Ανδρουλάκη ότι "αντί για εναλλακτικές προτάσεις, περιέγραψε τον πιο γρήγορο δρόμο για επιστροφή της χώρας στις περιπέτειες του παρελθόντος, που οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά. Οι ακοστολόγητες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ καθώς υπερβαίνουν την οροφή δαπανών, κάτι που σημαίνει ότι θα οδηγούσαν σε επιτήρηση, αυξήσεις φόρων και μέτρα λιτότητας".

Οι κυβερνητικές πηγές σημείωσαν επίσης ότι "απέναντι στις ανεύθυνες υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση υλοποιεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τη μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, ύψους 1,76 δισ. ευρώ, με μειώσεις φόρων που θα φέρουν αυξήσεις εισοδημάτων σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες αλλά και γενναίες ελαφρύνσεις με έμφαση στις οικογένειες, στους νέους, στην ελληνική περιφέρεια και στα ακριτικά μας νησιά".

Κατηγόρησαν τον κ.Ανδρουλάκη ότι "προσθέτει μέτρα αρκετών δισ. ευρώ και άρα εισηγείται πλήρη δημοσιονομικό εκτροχιασμό, που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσε τη χώρα μας σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, υιοθετώντας πρακτικές λαϊκισμού που παραπέμπουν στον «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ»" και αναφερόμενες στον 13ο μισθό τόνισαν:

"Μόνο το κόστος από την επαναφορά του 13ου μισθού στο Δημόσιο, ύψους 1,35 δισ., αρκεί για να μπει η χώρα σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος καθώς είναι πρόσθετο των εξαγγελθέντων μέτρων. Η κυβέρνηση επέλεξε αυξήσεις μισθών και στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα μέσω της μείωσης των κρατήσεων, όπου ειδικά για τις οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά οδηγεί σε αύξηση πέραν του ενός μισθού ανά εργαζόμενο γονέα".

Για τη μείωση του ΦΠΑ ανέφεραν:

"Σε ό,τι αφορά τη μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά που πρότεινε εκ νέου το ΠΑΣΟΚ, το κόστος για τα τρόφιμα και συντελεστή 6% από 13%, είναι περίπου 1 δισ. ευρώ. Ο κ. Ανδρουλάκης ας δει τι έγινε στην Ισπανία όπου το μέτρο εφαρμόστηκε προσωρινά και αποσύρθηκε γιατί το όφελος δεν πέρασε στον τελικό καταναλωτή. Τουλάχιστον, ας διαβάσει τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος από την οποία προκύπτει ότι μόνο το 19% του μέτρου θα έφτανε στους πολίτες. Για τον λόγο αυτό, η κυβέρνηση επέλεξε την απευθείας ενίσχυση των πολιτών μέσω της μείωσης της άμεσης φορολογίας που από 1ης Ιανουαρίου θα οδηγήσει σε αυξήσεις εισοδημάτων για εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αλλά και σε συνταξιούχους".

Οι κυβερνητικές πηγές κατέληξαν επισημαίνοντας:

"Ο κ. Ανδρουλάκης ανακάλυψε ότι η Ελλάδα αποκλίνει από την υπόλοιπη Ευρώπη όταν αντιθέτως συγκλίνει σε κατά κεφαλήν ΑΕΠ, εισοδήματα, ιδιωτική κατανάλωση, μείωση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης.

Μίλησε για ανάγκη ψηφιοποίησης του κράτους, προφανώς επειδή δεν χρησιμοποιεί το Gov.gr όπου είναι ψηφιοποιημένες οι υπηρεσίες του Δημοσίου προς όφελος των πολιτών.

Απέναντι στις ισοπεδωτικές και ανεύθυνες λογικές του ΠΑΣΟΚ, οι πολίτες ξέρουν ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά με σοβαρότητα και υπευθυνότητα με την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που υλοποιεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας.

Αμφιβάλουμε κατά πόσο εννοεί ο κ. Ανδρουλάκης όσα λέει για εκλογές, οι οποίες όπως έχει τονίσει επανειλημμένως ο Πρωθυπουργός θα γίνουν το 2027 και τότε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα είναι υποχρεωμένος εκ του νόμου να παρουσιάσει κανονικό και κοστολογημένο πρόγραμμα και όχι τις τωρινές αοριστολογίες με τις ακάλυπτες υποσχέσεις".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ