Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης
Συνάντηση με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour θα έχει το μεσημέρι της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Συνάντηση με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour θα έχει το μεσημέρι της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, μετά τη συνάντηση των Υπουργών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Δημογραφικό: Μόλις το 2,5% των 30άρηδων είναι γονείς - Με εισοδήματα έως 10.000 ευρώ η πλειοψηφία τους

ΕΣΠΑ: Προθεσμία ενός μηνός για επιδοτήσεις 200 εκατ. ευρώ στους μικρομεσαίους

tags:
Γιώργος Γεραπετρίτης
Λιβύη
Υπουργείο Εξωτερικών

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider