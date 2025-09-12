Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης

Συνάντηση με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour θα έχει το μεσημέρι της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, μετά τη συνάντηση των Υπουργών, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των αντιπροσωπειών.