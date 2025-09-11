Γαλλία: «Η Ρωσία συνιστά απειλή για την Ευρώπη» λέει ο απερχόμενος υπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων

Ο απερχόμενος, λόγω της παραίτησης της κυβέρνησης Μπαϊρού, Υπουργός Ευρωπαϊκών υποθέσεων της Γαλλίας, Μπενζαμέν Χαντάντ, δήλωσε ότι η Ρωσία συνιστά απειλή για την Ευρώπη η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία και να επανεξοπλιστεί σε βάθος γενεών.

Σε συνέντευξή του, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα France Info, ο Χαντάντ χαρακτηρίζει απαράδεκτη την παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από 19 ρωσικά drones το βράδυ της Τρίτης και αναφέρει τα εξής: «Αυτό αποδεικνύει, θεμελιωδώς, ότι -μέσω της Ουκρανίας- η Ρωσία απειλεί την ίδια την Ευρώπη. Απειλείται η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας. Η Ρωσία του Πούτιν είναι αυτή που θεωρεί την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ως τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ού αιώνα. Συνεπώς, ναι, η Ρωσία αποτελεί απειλή για την Ευρώπη».

Ο Γάλλος υπουργός επισημαίνει επίσης ότι η Γαλλία είναι διαθέσιμη να ενισχύσει την αποτροπή στην ανατολική πτέρυγα. «Ήδη έχουμε στρατεύματα στην Πολωνία και στις Βαλτικές χώρες. Θα υπάρξουν διαβουλεύσεις με τους συμμάχους και διάλογος με τους Πολωνούς, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Είμαστε ήδη παρόντες και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε περισσότερα» αναφέρει.

Ο Χαντάντ σημειώνει επίσης ότι η Γαλλία έχει δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις, σαμποτάζ, επιθέσεις σε υποδομές… «Το επεισόδιο έξω από ένα τέμενος αυτή την εβδομάδα, με την εμπλοκή ξένων πρακτόρων που διέφυγαν στη συνέχεια, επιβεβαιώνει εκ νέου τη ρωσική πρόθεση αποσταθεροποίησης των ευρωπαϊκών δημοκρατιών» τονίζει ο Γάλλος υπουργός.

Τέλος απαντώντας στο ερώτημα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εγκαταλείψει την Ευρώπη μόνη της απέναντι στη Ρωσία ο Γάλλος υπουργός απάντησε ως εξής: «Πριν 6 μήνες, μας έλεγαν ότι οι Αμερικανοί θα κλείσουν μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία σε 24 ώρες, χωρίς τους Ευρωπαίους ή τους Ουκρανούς. Χάρη και στο έργο της γαλλικής διπλωματίας, καταφέραμε να ευθυγραμμίσουμε όλες τις πλευρές. Για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα, ο ειδικός απεσταλμένος Γουίτκοφ επισκέφθηκε το Ελιζέ για να συνεργαστεί με τη συμμαχία των προθύμων.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνομίλησε με τον Τραμπ χθες το βράδυ, ακριβώς για να διασφαλιστεί η κοινή γραμμή και για να ενισχυθεί η πίεση προς τη Ρωσία — μέσω κυρώσεων και αποστολής όπλων στην Ουκρανία. Μοιραζόμαστε τον ίδιο στόχο: την επανεκκίνηση της διπλωματίας και την εξεύρεση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής λύσης».

