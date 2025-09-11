Αντιπολίτευση Λευκορωσίας: Η χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων στην αεροπορική Belavia μπορεί να βοηθήσει τη Ρωσία

Η εξόριστη ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Λευκορωσία Σβιατλάνα Τσιχανούσκαγια δήλωσε σήμερα πως η χαλάρωση των κυρώσεων των ΗΠΑ στη λευκορωσική αεροπορική εταιρία Belavia θα μπορούσαν επίσης να ωφελήσουν τη Ρωσία.

Η Τσιχανούσκαγια έκανε τα σχόλια αυτά σε δήλωση που διαβίβασε στο Ρόιτερς στενότατος συνεργάτης της αφότου οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χαλάρωση των κυρώσεων μετά την απελευθέρωση 52 κρατουμένων που έλαβαν χάρη από τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο.

«Κατανοούμε τον ανθρωπιστικό σκοπό -- να απελευθερώνονται άνθρωποι. Καλωσορίζουμε την απελευθέρωσή τους, όμως στην ουσία πρόκειται για εμπόριο ανθρώπινων ζωών -- άνθρωποι που δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν φυλακιστεί κατ΄αρχάς», ανέφερε η Τσιχανούσκαγια.

Είπε πως η κίνηση αυτή με τις κυρώσεις είναι σημαντική για τον Λουκασένκο επειδή θα επιτρέψει στη Λευκορωσία να αγοράσει ανταλλακτικά για τον κρατικό αερομεταφορέα.

«Αλλά μπορεί επίσης να ανοίξουν ένα παραθυράκι για τη Ρωσία προκειμένου να αποκτήσει ανταλλακτικά μέσω της Belavia», είπε.

Είπε πως ο αριθμός των κρατουμένων των οποίων ανακοινώθηκε η απελευθέρωση αντιπροσωπεύει μόνο το 4% αυτών που θεωρούνται πολιτικοί κρατούμενοι, και δεν αποτελεί ένδειξη για πραγματική αλλαγή πολιτικής από τον Λουκασένκο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ