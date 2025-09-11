Μπέργκαμ από Ρεβυθούσα: Ειρήνη και σταθερότητα για την ευρύτερη περιοχή παρέχει ο Κάθετος ενεργειακός Άξονας μέσω Ελλάδας

Ως επιβεβαίωση της λειτουργικότητας του κάθετου ενεργειακού διαδρόμου μέσω Ελλάδος για την τροφοδότηση της Ευρώπης με αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), χαρακτήρισε κατά την διάρκεια επίσκεψής του, τις εγκαταστάσεις του ΔΕΣΦΑ στην Ρεβυθούσα, από κοινού με τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρο Παπασταύρου, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ.

Απαντώντας σε ερωτήματα του Τύπου, ο Αμερικανός αξιωματούχος κατέστησε σαφές ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν τη δυνατότητα, μέσω περαιτέρω επενδύσεων που προωθούν στον ενεργειακό τομέα, να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης, με στόχο την απεξάρτησή της από τις ρωσικές πηγές ενέργειας. Ως προς αυτό δε, ο κ. Μπέργκαμ επεσήμανε την στρατηγική θέση της Ελλάδος τονίζοντας την υποστήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ στη χώρα μας για αυτόν τον σκοπό.

Ο κ. Παπασταύρου, αφού έκανε ειδική αναφορά στην ημέρα μνήμης των θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων στις ΗΠΑ της 11/9, μεταξύ των οποίων και πολλών Ελληνοαμερικανών, τόνισε ότι «οι ΗΠΑ παραμένουν ένας στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας, ότι οι σχέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη είναι στο καλύτερο σημείο παρά ποτέ και ότι βασίζονται σε δυο βασικούς πυλώνες: την στρατηγική συνεργασία και την ενεργειακή συνεργασία» και χαρακτήρισε την επίσκεψη του κ.Μπέργκαμ στην Ελλάδα, την πρώτη διεθνή επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Αμερικανός αξιωματούχος, ως απτό παράδειγμα αυτής της συνεργασίας.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Παπασταύρου, «την Κυριακή αμερικανικό LNG εκφορτώθηκε εδώ (στην Ρεβυθούσα) από πλοίο ελληνικών συμφερόντων, στον ΔΕΣΦΑ, προκειμένου να διοχετευτεί στην ελληνική αγορά». Όπως προσέθεσε «η ροή του αμερικανικού LNG αυξάνεται διαρκώς και το 2025 το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG προέρχεται από τις ΗΠΑ, σε όγκους που είναι σχεδόν διπλάσσιοι από την περυσινή χρονιά. Μέσω της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, του FSRU, το LNG διοχετεύεται μέσω του Κάθετου Άξονα στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης φέρνοντας ανάπτυξη και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Για εμάς η σχέση μεταξύ Ελλάδος και ΗΠΑ είναι στρατηγική».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου, επισήμανε δε τρία τινά ως προς την επίσκεψη του κ.Μπέργκαμ στην Ελλάδα: απόδειξη της σχέσης, ψήφο εμπιστοσύνης στην χώρα και ενδυνάμωση του γεωπολιτικού της ρόλου. «Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ έχουν μία στρατηγική σχέση. Οι σχέσεις τους είναι καλύτερες παρά ποτέ, υπό τον πρόεδρο Τράμπ και τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Και αυτή η στρατηγική σχέση εδράζεται σε βασικούς πυλώνες: Την στρατιωτική συνεργασία και την ενεργειακή συνεργασία. Είμαστε ιδιαιτέρως ευτυχείς που η Chevron εξέφρασε χθες ενδιαφέρον και από κοινού με την Exxon Mobil είναι παρούσες εδώ και ενεργές, βοηθώντας μας στην ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων. Δεύτερον, είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Είναι ξεκάθαρα ψήφος εμπιστοσύνης για την κυβέρνηση αλλά κυριότερα προς τον ελληνικό λαό και τη χώρα, η οποία υπέστη μία ιδιαίτερα σοβαρή κρίση προ δεκαετίας, μεταξύ 2010 και 2020 και τώρα υπερσκελίζει τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δανείζεται με επιτόκια χαμηλότερα εκείνων της Γαλλίας και έχει μειώσει το επίπεδο της ανεργίας από το επίπεδο του 18% στο 8%. Τρίτον, ενισχύεται ο γεωπολιτικός ρόλος της. Η Ελλάδα καθίσταται ενεργειακός κόμβος, είναι διασυνδεδεμένη με τους περισσότερους γείτονές της και συνεισφέρει στην ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στην περιοχή».

Όπως επισήμανε ο κ. Μπέργκαμ, «όλα όσα συμβαίνουν σήμερα στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα θετικά. Η ευκαιρία για την Ελλάδα και την στρατηγική της θέση αλλά επίσης και οι πολιτικές της κυβέρνησης, που είναι όπερ του τομέα της ενέργειας είναι ιδιαίτερα θετικές».

Όπως εξήγησε οι δυο πυλώνες επί των οποίων εδράζεται η αμερικανική ενεργειακή πολιτική, με δυο λέξεις είναι οι εξής. Η μία είναι ειρήνη και η άλλη ευημερία. «Έχετε άφθονη ενέργεια η οποία είναι προσιτή οικονομικά και ασφαλής και αυτό είναι εξαιρετικό για την οικονομία. Είναι δε ιδιαιτέρως απαραίτητο για την οικονομία του μέλλοντος η οποία θα κτιστεί πέριξ μίας πληθώρας ηλεκτρικής ενέργειας που θα κινήσει την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Ο έτερος πυλώνας επί του οποίου εδράζεται αυτή η πολιτική είναι η ειρήνη. Σύμφωνα με τον ίδιο οι δυο μεγάλες συγκρούσεις που ακόμη υπάρχουν χρηματοδοτούνται από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου εκ μέρους κρατών που είτε διεξάγουν πολέμους εναντίον ημών και συμμάχων μας, είτε χρηματοδοτούν την τρομοκρατία εναντίον ημών και των συμμάχων μας. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος Τραμπ έχει ταχθεί να φέρει ειρήνη στην υφήλιο και ένας τρόπος επίτευξης αυτού του στόχου είναι μέσω της ενεργειακής διπλωματίας».

Όπως τόνισε «η Ελλάδα είναι ένας υπέροχος εταίρος δεδομένης της θέσης της στην ΝΑ Ευρώπη και η εκφόρτωση LNG στις εδώ εγκαταστάσεις (Ρεβυθούσα) επιβεβαιώνει ότι ο Κάθετος Άξονας, ο Άξονας Βορρά-Νότου λειτουργεί και αυτό το γεγονός μπορεί να προσφέρει ειρήνη και σταθερότητα σε ολόκληρη την περιοχή».

