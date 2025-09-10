Πολιτική | Διεθνή

Τι είπαν Ζελένσκι και Λάιεν στο τηλέφωνο

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τον ενημέρωσε για τη συνεργασία των συμμάχων με τις ΗΠΑ στο ζήτημα της ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Ο Βολοντίμιρ Ζελέσνκι δήλωσε μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ ότι κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ο ίδιος και η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συζήτησαν επίσης το θέμα των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας και την υποστήριξη των παιδιών της Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Κυρώσεις

