Βουλή: Ψηφίστηκε το ν/σ για κοινωνική αντιπαροχή και ισόβια τριτεκνική ιδιότητα

Kατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Kατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας «Κοινωνική αντιπαροχή, κοινωνική μίσθωση, τριτεκνική ιδιότητα και άλλες διατάξεις».

«Το νομοσχέδιο μας ενοχλεί. Ενοχλεί γιατί διαταράσσει. Σπάει ένα μεγάλο ταμπού της μεταπολίτευσης για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Οι ιδιώτες δεν δαιμονοποιούνται πια αλλά αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της τέχνης του εφικτού», ανέφερε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και σημείωσε: «η αντιπολίτευση μπορεί να λαϊκίζει και να τα καταγγέλλει όλα. Εμείς όμως δουλεύουμε και αφήνουμε έργο. Έργο που αλλάζει τη ζωή των πολιτών μας».

