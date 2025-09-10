Fed: Δικαστικό «φρένο» στην απόλυση της Λίζα Κουκ από Τραμπ

Η προσωρινή απαγόρευση της απομάκρυνσης σηματοδοτεί σημαντική νίκη για τη Fed.

Ομοσπονδιακός δικαστής την Τρίτη έδωσε προσωρινή εντολή που απαγορεύει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να απομακρύνει τη Διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ.

Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα πρώιμο πλήγμα για τη κυβέρνηση Τραμπ, καθώς εξελίσσεται μια πρωτοφανής νομική διαμάχη που ενδέχεται να αμφισβητήσει την παραδοσιακή ανεξαρτησία της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας.

Η προσωρινή απαγόρευση της απομάκρυνσης σηματοδοτεί σημαντική νίκη για τη Fed και ενδεχομένως θα καθυστερήσει ή ανατρέψει τις ενέργειες του Λευκού Οίκου σε αυτή την κρίσιμη διαμάχη, σύμφωνα με το Reuters.