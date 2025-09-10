Δανείζουν ακριβότερα, «προσφέρουν» λιγότερα σε προθεσμιακές οι ελληνικές τράπεζες

Με υψηλότερα επιτόκια δανείζουν έναντι των βασικών ανταγωνιστών τους, δηλαδή των τραπεζών του ευρωπαϊκού Νότου, οι ελληνικές τράπεζες, τη στιγμή που διατηρούν χαμηλότερα τα επιτόκια των προθεσμιακών, οδηγώντας την πελατειακή τους βάση προς επενδυτικά προϊόντα.

Με υψηλότερα επιτόκια δανείζουν έναντι των βασικών ανταγωνιστών τους, δηλαδή των τραπεζών του ευρωπαϊκού Νότου, οι ελληνικές τράπεζες, τη στιγμή που διατηρούν χαμηλότερα τα επιτόκια των προθεσμιακών, οδηγώντας την πελατειακή τους βάση προς επενδυτικά προϊόντα.

Κατά τον μήνα Ιούλιο, το μέσο επιτόκιο δανεισμού για τα νοικοκυριά στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,52%, έναντι 3,2% στην Ιταλία και ακόμη χαμηλότερα, ήτοι στο 2,63% στην Ισπανία και 2,88% στην Πορτογαλία. Σε επίπεδο Ευρωζώνης, το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,28%.

Το χάσμα διευρύνεται στα καταναλωτικά δάνεια, με τις ελληνικές τράπεζες να δανείζουν με επιτόκιο 10,45%, έναντι 6,92% σε Ισπανία και 8,92% σε Πορτογαλία, με την Ευρωζώνη στο 7,46%.

Ως προς τα επιχειρηματικά, οι ελληνικές τράπεζες δανείζουν ελαφρώς υψηλότερα έναντι των ομότιμων σε Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο δανεισμού προς επιχειρήσεις κατά το μήνα Ιούλιο διαμορφώθηκε στο 4%, έναντι 3,5% σε Ιταλία, 3,28% σε Ισπανία και 3,65% σε Πορτογαλία.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, το μέσο επιτόκιο δανεισμού προς επιχειρήσεις έφτασε στο 3,52% στην Ευρωζώνη.

Χάσμα στις προθεσμιακές...

Από την άλλη, χαμηλότερα επιτόκια προσφέρουν στο μέτωπο των προθεσμιακών, καρπώνοντας έτσι σημαντικά οφέλη από τη διαφορά των δύο.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, το μέσο επιτόκιο για τις προθεσμιακές για τα νοικοκυριά διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 1,77%. Από την ελληνικές τράπεζες, το επιτόκιο για προθεσμιακές με συμφωνημένη διάρκεια ενός έτους διαμορφώθηκε στο 1,16%, από 1,2% τον Ιούνιο.

Την ίδια στιγμή, οι ιταλικές τράπεζες προσφέρουν επιτόκια ακόμη και άνω του 2% σε προθεσμιακές για τα νοικοκυριά (2,23%), ενώ στην Ισπανία επίσης κινούνται υψηλότερα από την Ελλάδα, στο 1,69%.

Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις, το επιτόκιο που προσφέρουν οι ελληνικές τράπεζες σε προθεσμιακές διάρκειας ενός έτους διαμορφώθηκε στο 1,69%, έναντι 1,89% στην Ευρωζώνη. Υψηλότερα επιτόκια προσφέρουν επίσης οι τράπεζες σε Ιταλία (1,86%) και Ισπανία (1,74%).