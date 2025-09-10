Πολιτική | Διεθνή

Η ομιλία της Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο για την «Κατάσταση της Ευρώπης»

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λέιεν απηύθυνε την καθιερωμένη ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρώπης (State of the Union - SOTEU) στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Μετά από έναν εξαιρετικά δύσκολο - κυρίως λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών - πρώτο χρόνο και ενόψει της δεύτερης χρονιάς της τρέχουσας θητείας της, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν απηύθυνε την καθιερωμένη ετήσια ομιλία της για την Κατάσταση της Ευρώπης (State of the Union - SOTEU) στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο.

Οι προκλήσεις της ΕΕ στον τομέα της Άμυνας, ο επόμενος κοινοτικός προϋπολογισμός, η «πράσινη ατζέντα» της Επιτροπής αλλά και το κρίσιμο ζήτημα της ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης αποτελούν ορισμένα από τα θέματα στα οποία αναφέρθηκε στο πλαίσιο του σχεδιασμού της με ορίζοντα δωδεκαμήνου.

Όπως ήδη επισημάναμε στο insider, η Πρόεδρος της Επιτροπής προσήλθε στη φετινή ολομέλεια, έχοντας ήδη δεχθεί έντονη κριτική από τις ευρωομάδες τόσο σε ό,τι αφορά την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ όσο και σε θέματα που σχετίζονται με την κοινή Άμυνα (πρόγραμμα SAFE) και την πρόταση για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της Ένωσης.

