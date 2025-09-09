Ανδρουλάκης: Να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση στη Γάζα και να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- στην Ολομέλεια της Βουλής η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη.

«Προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και τον ελληνικό λαό, είναι να σταματήσει άμεσα η εθνοκάθαρση που εξελίσσεται στη Γάζα. Και επιτέλους να βρεθεί μια λύση βάσει των ψηφισμάτων του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για να υπάρχει ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος. Έτσι ώστε να υπάρχει ευημερία και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και να ζήσουν και ο λαός του Ισραήλ και ο λαός της Παλαιστίνης με ειρήνη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές δίκαιο» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντησή του το μεσημέρι με τον δήμαρχο Βηθλεέμ Μαχέρ Νικόλα Καναουάτι.

Τον συνόδευαν ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, καθώς οι δύο πόλεις είναι αδελφοποιημένες και ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην Αθήνα Γιούσεφ Ντόρκχομ.

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε την πρόσφατη πρωτοβουλία του να συζητηθεί -προ ημερησίας διατάξεως- στην Ολομέλεια της Βουλής η σημερινή κατάσταση στην Παλαιστίνη, με στόχο να επιβεβαιωθεί και να επικαιροποιηθεί το περιεχόμενο του από 22.12.2015 ομόφωνου Ψηφίσματος (Ειδικής Απόφασης) της Βουλής των Ελλήνων για την προώθηση της αναγνώρισης του Κράτους της Παλαιστίνης από την Ελλάδα και για την ανάληψη κάθε δυνατής διπλωματικής προσπάθειας για την άμεση έναρξη απευθείας ειρηνευτικών συνομιλιών. Ιδιαίτερη δε αναφορά έκανε σε όλες τις ανάλογες πρωτοβουλίες, που έχουν αναληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών.

Στη συνάντηση παρέστη και ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος.

«Το ολοκληρωμένο σχέδιο που θα παρουσιάσει το ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ μπορεί να κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική»

Επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών και κοινωνικών φορέων ενόψει της ομιλίας του στην 89η ΔΕΘ το Σάββατο. Στην εισαγωγική τοποθέτησή του, ανέφερε ότι «η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συνήθως είναι ένα παζάρι δεσμεύσεων και παροχολογίας από την εκάστοτε κυβέρνηση με το βλέμμα στραμμένο στις κάλπες και τις δημοσκοπήσεις.

Νομίζω ότι αυτή η παράδοση πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να είναι μία ευκαιρία διαλόγου, συζήτησης, αλλά και παρουσίασης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που θα κάνει τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική οικονομικά, πιο ανθεκτική κοινωνικά, πιο ισχυρή γεωπολιτικά».

Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε πως το Σάββατο το βράδυ, το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο τέτοιο σχέδιο που θα δίνει προοπτική σε όλους τους Έλληνες, βάζοντας τη χώρα ξανά σε τροχιά σύγκλισης. «Η πατρίδα μας πέρασε μια δεκαετία δύσκολη οικονομικά, αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες και ο ελληνικός λαός περίμενε καλύτερες μέρες. Αντ' αυτού βλέπουμε οι ανισότητες να συνεχίζουν να αυξάνονται, το κόστος ζωής να κλιμακώνεται, το κόστος παραγωγής να είναι σε δυσθεώρητα ύψη οδηγώντας σε έλλειμα ανταγωνιστικότητας», επισήμανε.

Πρόσθεσε ότι το αποτέλεσμα είναι να μην υπάρχουν καθαρές απαντήσεις αλλά μια μικροδιαχείριση, που προχθές πήρε σάρκα και οστά σε ένα λόγο χωρίς απαντήσεις και χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο.

«Εμείς σας καλέσαμε σήμερα εδώ διότι ο διάλογος με τους ανθρώπους της αγοράς, της εργασίας, της παραγωγής είναι σημαντικό στοιχείο της πολιτικής ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις, που μπορούν να δημιουργήσουν την Ελλάδα του αύριο, την Ελλάδα στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, την Ελλάδα που χρησιμοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες, τον πακτωλό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Πώς μπορούμε μαζί να οικοδομήσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης. «Μπορούμε με πολιτική αλλαγή να σχεδιάσουμε με αξιοπιστία, υπευθυνότητα, σοβαρότητα και προοδευτικό προσανατολισμό το μέλλον της χώρας και του ελληνικού λαού.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Από την πλευρά μας θα έχετε πάντα έναν αξιόπιστο, σοβαρό και υπεύθυνο συνομιλητή», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ